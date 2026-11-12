Attacchi hacker, il vero pericolo è la nostra impreparazione

Cosa pesa di più nell’alimentare l’ansia sociale? Gli attacchi hacker che bruciano il cibo nei supermercati e fanno evacuare le scuole, o l’incapacità a farvi fronte? E’ una domanda che deve essere posta visti i comportamenti della politica di questi giorni.

La scelta di Meloni, la convocazione delle opposizioni a Palazzo Chigi a cui è stato chiesto quali proposte avessero senza che il Governo illustrasse le proprie – perché non ci sono – viene descritta come la mossa del pugile che sul ring ha preso un sacco di botte e per non cadere a terra si aggrappa all’avversario. Una decisione che non ha fatto che aumentare la sensazione dell’impreparazione. Con relativa crescita della preoccupazione generale.

“Sarebbe bastato un antivirus” è stata la battuta di Renzi alla fine dell’incontro. Una battuta molto “alla Renzi” e non necessariamente vera. Forse non è proprio così semplice ma senza dubbio ieri sono mancate la guida e la responsabilità pubbliche. Le segnalazioni di mail contenenti minacce ieri sono state inviate a 6300 istituti. 1110 circa sono stati evacuati. I dirigenti scolastici sono stati lasciati a se stessi. Solo a cose fatte il Governo ha chiesto di ascoltare le indicazioni delle Prefetture e oggi le evacuazioni sono state 77 su poco meno di 3800 allarmi.

Il Governo in questi anni si è incartato in un conflitto interno tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano e il ministro della Difesa Crosetto su chi dovesse assumere l’iniziativa. Mentre Crosetto insiste a voler accentrare tutto al suo ministero, attorno all’agenzia per la cybersicurezza è scoppiata la polemica su quanti siano gli operativi reali dei 450 assunti. Intanto, di reale, c’è che con la fine del Pnrr si ripresenta la prospettiva dei tagli agli investimenti.

Il tema della cybersicurezza è vecchio di un trentennio. Il punto di svolta risale a una dozzina di anni fa. Sul piano della sicurezza aziendale, il battesimo del fuoco fu l’esplosione dei ricatti informatici con il blocco dei computer e le richieste di riscatto. Sul piano geopolitico, l’invasione russa della Crimea fu accompagnata da una serie di azioni informatiche contro l’Ucraina che resero evidente quale fosse la potenza dell’arma. La “dottrina Gerasimov” sulla guerra non convenzionale è del 2013. La cyberguerra ne è un pilastro. Il dibattito politico italiano invece sembra partire dall’anno zero.