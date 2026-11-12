Il down di Microsoft e il sistema sanitario britannico: il prezzo della dipendenza dalle Big Tech

Oggi una buona parte del mondo si è svegliata in qualche modo impattata dal blackout di Microsoft. Impiegati di tutti i settori si sono svegliati senza accesso alle mail e con difficoltà ad accedere a piattaforme di comunicazione come Teams. Nel Regno Unito, a soffrire principalmente delle conseguenze del blackout di Microsoft è stata l’NHS, il servizio sanitario nazionale. Medici ed operatori dell’NHS hanno descritto i problemi derivanti dal blackout come diffusi e gravi.

Il sistema sanitario nazionale utilizza ampiamente i sistemi di Microsoft, incluso Teams. Operatori, medici e farmacisti si sono ritrovati di colpo non in grado di parlarsi tra loro e di comunicare con i propri pazienti. Ci sono stati problemi diffusi anche per le prescrizioni dei medicinali, alle quali in molti non sono più riusciti ad accedere, e per il coordinamento delle ambulanze. Alcuni enti dell’NHS hanno dovuto ricorrere a post sui social media per invitare i pazienti a chiamare al posto di mandare email.

Ovviamente a quel punto le linee telefoniche si sono intasate. Al momento della registrazione di questo pezzo non è ancora chiarissimo cosa abbia causato il blackout di Microsoft. L’Executive Vice President Charles Lamanna ha detto che il blackout non sembra essere stato il prodotto di un attacco informatico. La BBC ha citato come causa un carico elevato sull’infrastruttura dei server di Microsoft.

Ma ancora una volta è una crisi a farci rendere conto che i servizi pubblici non sono equipaggiati per gestire le emergenze informatiche e digitali. Che si tratti di un blackout come questo o di una crisi di hackeraggio, l’NHS piomba nel caos con rischi gravi per i pazienti. La situazione per l’NHS non è semplice, ricorda un po’ un cane che si morde la coda.

La modernizzazione del sistema sanitario britannico con il passaggio a sistemi digitali centralizzati è stata sicuramente uno sviluppo positivo che ha migliorato la qualità e la disponibilità dei servizi. C’è ancora moltissima strada da fare per ottimizzare un sistema fragile e imperfetto come l’NHS, ma il passaggio a sistemi di coordinamento e comunicazione digitali ha sicuramente migliorato la qualità delle cure. In parallelo a questa modernizzazione, però, ci sarebbe stato bisogno di strategie e piani B per gestire potenziali crisi come quella di oggi. Queste strategie e piani B non sono mai stati veramente messi a punto, un po’ per mancanza di risorse, un po’ per mancanza di lungimiranza. L’ha spiegato molto bene Luke Pollard, il ministro per la prontezza operativa della difesa e dell’industria, dicendo che il blackout dimostra la necessità di una maggiore resilienza digitale.

Secondo Pollard, visto che siamo sempre più dipendenti dalla tecnologia in tutti i campi, quando la tecnologia fallisce i rischi per noi come individui, come consumatori, come pazienti diventano sempre più alti. La sicurezza nel mondo digitale non riguarda solo i nostri dati personali, ma riguarda ormai anche la nostra possibilità di accedere a servizi fondamentali come appunto la sanità.

La partnership tra enti pubblici come l’NHS e tech companies private come Microsoft è ovviamente qualcosa di abbastanza inevitabile nel 2026. Ma giornate come quella di oggi ci ricordano anche il prezzo della nostra sempre più assoluta dipendenza dai giganti del tech. Quando le luci dei loro sistemi si spengono, si spengono anche le nostre.