Crisi dell’informazione locale, rischio per la democrazia

“La democrazia passa per l’informazione”, detta così è quasi una frase fatta.

Ma che la desertificazione informativa, soprattutto locale, stia già producendo effetti sulla vita democratica richiede un approfondimento.

Per questo Radio Popolare, nel suo cinquantesimo, ha deciso di farne un Convegno.

Nella Sala Alessi del Comune di Milano, simbolo istituzionale, in città, della vita democratica.

Una decina di ospiti, a parlare di cause e problemi: dalla crisi economica dei giornali fino all’informazione, un po’ illusoria, da social.

Dorian Dreuil, Fondazione francese Jean-Jaurès; Sofia Verza, Istituto Universitario europeo di Firenze: Valeria Falce, Università Europea di Roma e direttrice del Centro di Eccellenza Jean Monet; Francesco Siliato, Politecnico di Milano; Matteo Orfini, Pd, della Commissione Cultura alla Camera. In diversi panel discutono di cosa si sta già perdendo e degli effetti in corso del processo, ne fanno la mappatura in Europa, parlano dei rischi dell’algoritmo: la sua non neutralità, la normativa europea che esiste ma non viene portata avanti, l’insufficienza del mercato a regolare tutto questo. Del possibile rapporto perverso tra crisi dell’informazione e crisi di senso che poi allontana i lettori, e delle responsabilità e possibilità della politica ad aiutare a contrastare il deserto.

E poi i giornalisti: il direttore della Gazzetta di Parma Rinaldi, la responsabile Esteri di Sky Tg24 Faccioli Pintozzi, Gad Lerner che molto ha incrociato la sua strada con quella della radio. Parlano di informazione, della fatica di farla, di farla pagare nell’era dei social e della differenza, sostanziale, con quella dell’algoritmo.

In mezzo, Radio Popolare. Che in 50 anni spesso ha praticato – e anticipato senza saperlo – molti dei temi che oggi vengono studiati: l’informazione sul territorio, l’importanza di una comunità di ascolto, il nesso di questo con la democrazia.

Con una formula breve: pensiero critico, assenza di un editore, e ascoltatori che liberamente sostengono non il prodotto ma il progetto. Perché tutti possano ascoltare.

Cinquant’anni. Finora ha funzionato. Puntiamo sui prossimi cinquanta.