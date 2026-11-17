È il grande rimosso del governo, che preferisce il silenzio e far finta di nulla. A meno che non si consideri utile il decreto bollette che taglia meno di 20 euro l’anno. Ma è anche il tema che porta in piazza giovani e non, perché nel quotidiano sui bassi salari italiani i rincari picchiano: solo ieri OCSE stimava una perdita di potere d’acquisto nel secondo trimestre 10 volte la media di tutti i paesi dell’organizzazione. Il carovita corre peggio delle previsioni.

L’Istat rivede al rialzo le stime di ottobre sull’inflazione, da 5,4 a 5,5%. Per una volta le stime delle associazioni di consumatori sono analoghe: rincari che pesano intorno a 2000 euro annui su una famiglia media. In un mese i beni energetici hanno fatto un balzo di 8 punti, trainando tutto il resto: alimentari, 2 punti in più, trasporti, un punto e mezzo in più. Il carrello della spesa da 1,5 a più 2,3%. Eurostat, ottimista nell’alzare le stime di crescita sull’Italia, indica nel 2028 l’anno di possibile recupero di potere d’acquisto dei salari, tema che in questi giorni ha investito anche il sindacato, dopo la firma dell’accordo con le imprese che vincola il recupero dei rinnovi contrattuali all’inflazione senza beni energetici, oggi sarebbe meno della metà.

Era da luglio 2023 che i prezzi non correvano così tanto, e il problema è che non è ancora finita. Le imprese non hanno finora trasferito tutti gli aumenti dell’energia sui prezzi dei beni alimentari lavorati, sottolinea Unione nazionale consumatori. Perché sia mai che l’aumento dei costi vada a limare i profitti, giù a scaricarlo sull’acquirente, come fosse inevitabile.