Il progetto per il nuovo stadio di proprietà di Inter e Milan, l’abbattimento del Meazza e il nuovo quartiere commerciale continua a dividere la città e il centrosinistra milanese.

Un fronte trasversale di consiglieri comunali, comitati cittadini e candidati sindaco chiede di rivedere il progetto subordinandolo alla valutazione d’impatto sanitario che un cantiere di otto anni avrebbe.

Sette consiglieri comunali (Enrico Fedrighini, Alessandro Giungi, Angelo Turco, Michele Sacerdoti, Francesca Cucchiara, Tommaso Gorini, Marco Fumagalli) hanno firmato una nuova richiesta di sospensione della Valutazione Ambientale Strategia (Vas) e la sua integrazione con una Valutazione di impatto sanitario (Vis). La lettera replica alla comunicazione inviata dal sindaco il 13 novembre, nella quale Beppe Sala aveva sostenuto che l’inserimento di una Vis all’interno della Vas non sarebbe previsto dalla normativa. I consiglieri contestano questa interpretazione, richiamando il decreto legislativo 152 del 2006 e le linee guida ISPRA, che prevedono la valutazione degli effetti dei piani urbanistici anche sulla salute umana.

Tommaso Gorini di Europa Verde è uno dei consiglieri comunali firmatari della richiesta:

I Comitati hanno presentato osservazioni alla Vas. “Chiediamo una Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario preventiva, pubblica, indipendente e unitaria, comprendente l’intera GFU e gli effetti cumulativi con l’ex Trotto. Una valutazione che confronti le alternative prima di assumere decisioni irreversibili”.

Francesca Pannuti è la portavoce di Cittadinanza per San Siro:

Anche cinque candidati sindaco alle primarie del centrosinistra (Goisis, Majorino, Cossutta, Pacini e Calabresi) hanno chiesto modifiche al progetto e all’iter per autorizzarlo.

Tommaso Goisis ha presentato anche sette osservazioni alla Vas: