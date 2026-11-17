Già il fatto che sullo stesso argomento la Destra avesse presentato quattro mozioni diverse faceva presagire che l’unica motivazione fosse una gara tutta interna per chi si sarebbe mostrato più a destra. Detto, fatto. Gli interventi in aula lo hanno confermato. Inizia la Lega e, oltre all’ovvia solidarietà alle forze di polizia, chiede più agenti nelle strade e una stretta sulla cittadinanza. Niente di nuovo, insomma. Si passa al gruppo di Futuro Nazionale e i vannacciani provano un sorpasso a destra andando a cercare le responsabilità morali della Sinistra per le violenze di piazza. Per non esser da meno, Forza Italia, dopo aver puntato tutto sulle colpe del Comune di Milano nella gestione delle piazze, parla degli elementi problematici dei manifestanti. Quali sono? Il fatto di essere di altre culture, dicono, incompatibili con le radici giudaico-cristiane dell’Italia. Di più, viene chiesto anche un cambio di regole d’ingaggio per i poliziotti che, parole testuali, “non possono certo essere dei santi con la pazienza di resistere alle provocazioni senza reagire”. Alla fine, ad apparire moderato è stato il capogruppo meloniano, Garavaglia, che si è limitato, almeno inizialmente, a condannare le violenze, salvo poi chiedere il rimpatrio immediato per chi delinque, perché, ovviamente, sono tutti stranieri per lui. Ciliegina sulla torta è l’intervento dell’assessore Romano La Russa: “Ai delinquenti si risponde solo in un modo, con la repressione”, dice, citando il sindaco di Salerno del PD, Vincenzo De Luca. “La regia degli scontri è dei comunisti”. E poi arriva alla solita Sinistra che è violenta fin dalle sue origini. Insomma, è stata una corsa ad apparire più a destra dei propri alleati, quasi gli uni contro gli altri, salvo alla fine votare tutti insieme, d’amore e d’accordo, sulla pelle di ragazzi e ragazze che scendono in piazza per chiedere un futuro migliore, di cui però sembra interessare poco o nulla alla Destra in regione.