All’ingresso di Vicolo Valdina, uno degli edifici del Parlamento, c’è il cartello che indica la mostra su Pino Rauti e un altro, proprio accanto, che ricorda che è ancora in corso nell’aula dove si riunirono gli aventiniani dopo l’assassinio di Matteotti, quella sugli 80 anni della Repubblica e l’Assemblea costituente. Un ossimoro, o forse l’esempio di quanto la Destra cerchi di imporre la propria egemonia culturale, calpestando la Costituzione, con un’operazione che l’opposizione unita definisce uno “sfregio democratico”. Quella su Pino Rauti, nel centenario della sua nascita, non è una mostra per ricercatori storici, è la celebrazione voluta dagli eredi missini del fondatore repubblichino del centro studi Ordine Nuovo, che condannava la Costituzione e l’articolo 3 perché “gli uomini non sono uguali”, diceva e poi in un’intervista ad una televisione francese aggiungeva: “Noi di Ordine Nuovo siamo contrari alla democrazia in linea di principio”. Un fascista, e del resto all’inaugurazione avvenuta ieri le fotografie, i video testimoniavano tutta la sua storia, le foto di Rauti accanto alle divise della milizia fascista, il video con la croce celtica alle sue spalle e altri simboli della fiamma. Ieri sera la presidenza della Camera ha chiesto agli organizzatori di togliere quei simboli, come se questo potesse bastare a ricucire lo sfregio. E domani ancora di lui si parlerà in un’Aula di Montecitorio, la sala della Regina, con la presentazione dei discorsi di Rauti, un libro che contiene una prefazione del presidente della Camera dei deputati. Le opposizioni, se ne è fatta portavoce Chiara Braga del Pd, hanno chiesto a Fontana di togliere la firma alla prefazione e di chiudere la mostra. Un invito a cui non c’è ancora nessuna risposta, e forse non ci sarà, visto il clima, in particolare quello che è accaduto ieri durante la discussione sul Ddl antisemitismo, altro capovolgimento storico di chi a Destra difende una legge contro l’antisemitismo e omaggia nello stesso tempo il repubblichino Rauti, che mai condannò le leggi razziali di Mussolini.