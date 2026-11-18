Per il vertice Xi, Trump, Putin non c’è un’agenda ufficiale.

Tra i possibili temi: Ucraina, Medio Oriente, dazi, armi nucleari, intelligenza artificiale.

I russi hanno detto che l’incontro durerà circa un’ora.

Alla vigilia abbracci, sorrisi e strette di mano.

La Cina, che da tempo stanno cercando di proiettare nel mondo l’immagine del paese stabile e affidabile, si è limitata a dire che si discuterà di questioni vitali per la pace globale.

Se ci pensate Xi è l’unico dei tre a non essere in guerra, e questo aiuterà Pechino a trasmettere appunto l’idea di una potenza che invece di dividere unisce.

Anche per questo Xi – che tiene molto ai rapporti con l’Europa – cercherà di non parlare di Ucraina, visto che con supporto tecnologico e accordi commerciali i cinesi stanno dando una grande mano alla Russia.

Trump invece è arrivato a Shenzhen con mille problemi.

Spera che il viaggio asiatico possa fargli recuperare un po’ di popolarità, ma è difficile.

La Casa Bianca punta al primato in campo tecnologico e vuole parlare, soprattutto con i cinesi, di armi nucleari. Ma loro non vogliono scoprire le carte.

Questa sarà un dossier delicatissimo in futuro.

Quello che sicuramente ha già vinto, ancora prima del summit, è Putin.

Nel 2022, l’invasione dell’Ucraina, l’Occidente ha provato a isolarlo.

Il capo del Cremlino ha molti problemi e non sta vincendo la guerra, ma in queste ore è seduto allo stesso tavolo con i grandi del pianeta, senza gli europei.

Una vittoria simbolica. Ma in un vertice che probabilmente non produrrà accordi concreti a contare sono proprio i simboli.