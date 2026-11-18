La Procura di Milano ha chiuso le indagini preliminari nei confronti di 27 persone per lottizzazione abusiva e abusi edilizi nell’area di San Siro, tra via dei Rospigliosi e l’ex Trotto. Al centro dell’inchiesta non c’è soltanto la nuova torre residenziale di 23 piani, ma una sequenza di operazioni che, secondo i pm, avrebbero trasformato un’unica proprietà in più porzioni edificabili, aggirando le regole urbanistiche e ambientali.

Per gli inquirenti, la presunta lottizzazione abusiva sarebbe iniziata nel 2019 con lo scorporo dell’area, allora di proprietà di Snaitech, attraverso operazioni con Prelios. Il 28 aprile 2020 Prelios avrebbe poi ceduto una quota ad Axa. Non un semplice passaggio immobiliare, ma una divisione del lotto, finalizzata, secondo l’accusa, a trattare come autonomi interventi che avrebbero dovuto essere valutati nel loro insieme. L’area ricadeva in un ambito tutelato dal Piano territoriale provinciale e dal Pgt milanese, che secondo i pm vietano nuovi insediamenti isolati o distaccati dai nuclei esistenti. La Procura contesta anche l’assenza di un piano attuativo e di un’adeguata Valutazione Ambientale Strategica (VAS), strumenti necessari per esaminare complessivamente l’impatto dell’intervento. Contestato anche il parere favorevole della Commissione Paesaggio e il mancato coinvolgimento della giunta e del consiglio comunale.

Ora dove c’erano le scuderie del Trotto sono in costruzione un palazzo di 23 piani, uno di 10 e due di 7. In tutto circa 115 appartamenti in edilizia libera e 142 in ERS (edilizia residenziale sociale).

Tra i 27 indagati figurano manager di Snaitech, Prelios e Axa, dirigenti e funzionari comunali, professionisti e un notaio. Coinvolti anche Giovanni Oggioni, ex vicepresidente della Commissione Paesaggio, e Simona Collarini, ex dirigente dell’Urbanistica. L’avviso di conclusione delle indagini non è il rinvio a giudizio, gli indagati nei prossimi giorni presenteranno memorie difensive.