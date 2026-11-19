Il Cdr di Radio Popolare sostiene gli scioperi generali proclamati oggi dalla Cgil e dai Cobas contro le politiche economiche del governo. In una fase in cui precarietà, perdita di potere d’acquisto e difficoltà economiche pesano sempre più sulla vita delle persone, l’ultima legge di bilancio del Governo Meloni non offre risposte a nessuna di queste emergenze. Al contrario, aumenta le risorse per le spese militari, mentre taglia ulteriormente la spesa sociale, dalla scuola alla sanità. Contro questo scenario oggi scenderanno in piazza anche giovani e studenti, che da mesi, in tutta Europa, si stanno mobilitando per rivendicare un futuro diverso da quello che si prospetta: un domani segnato da impoverimento, disuguaglianze e scenari di guerra che rischiano di coinvolgerli direttamente. La loro voce merita di essere ascoltata e raccontata. Per queste ragioni il Cdr, a nome delle lavoratrici e dei lavoratori, sostiene lo sciopero, scegliendo di fare ciò che da sempre contraddistingue Radio Popolare: dare voce a chi si mobilita, garantendo il diritto all’informazione.

Il Comitato di Redazione di Radio Popolare