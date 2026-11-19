Il milione e mezzo di persone nelle piazze di tutta Italia è la prova di forza della Cgil che da sola oggi con lo sciopero generale ha manifestato la preoccupazione di tanti settori e aree sociali per le condizioni in cui si trovano: in piazza c’erano dottorandi che non ce la fanno ad arrivare a fine mese con mille euro, i carrelli della spesa come simbolo del carovita, studenti e insegnanti contro i tagli della scuola.

“Continueremo a mobilitarci”, promette il segretario della Cgil Maurizio Landini, se, come sta accadendo, non ci sarà nessuna risposta dal governo. Risposte probabilmente non arriveranno perché la maggioranza è occupata soprattutto ad evitare che si rompa un’alleanza sempre più fragile, il governo non guarda le piazze, è più preoccupato di come gestire le poche risorse finanziarie per le proprie bandiere identitarie in vista delle prossime elezioni.

La manovra economica arriverà tra poco in aula, “una legge di bilancio che nessuno vuole, nemmeno la maggioranza che ha presentato duemila emendamenti”, questo sottolineava questa mattina Maurizio Landini. Il colpo d’occhio del corteo era la testa con il segretario del sindacato che camminava insieme a Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Giuseppe Conte era lontano, è arrivato un’ora dopo, non ha raggiunto gli altri, si è fermato in coda a parlare con i giornalisti.

La foto di tutto il campo largo insieme alla Cgil oggi è mancata: patrimoniale e Ucraina sono i due nodi che tengono ancora distanti i Cinque Stelle dagli altri partiti. Le migliaia di persone nel corteo di Roma con i leader della sinistra sono linfa per il campo largo, ma la difficoltà di trovare una sintesi definitiva per un programma alternativo alla destra, soprattutto sui temi sociali ed economici, rischia di creare una distanza tra una piazza pronta a mobilitarsi e la politica. “Siamo qui perché non potevamo non esserci”, ha detto il leader di Avs Fratoianni, ora però tocca ai partiti, che avevano promesso una manifestazione unitaria contro la manovra ma una data ancora non c’è.