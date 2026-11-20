L’ex capo della polizia e dei servizi segreti Gianni De Gennaro si è suicidato con un colpo di pistola nella sua casa di campagna in Toscana. A far scattare l’allarme sono stati i familiari preoccupati perché non avevano sue notizie da ieri sera.

De Gennaro era stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Caltanissetta per depistaggio in relazione alle indagini sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. Il 1° dicembre il Tribunale del riesame avrebbe dovuto decidere sulla richiesta di arresto presentata nei suoi confronti, ma negata giorni fa dal Gip.

Il servizio di Lele Liguori

Non sappiamo ovviamente quali sono state le cause del gesto di De Gennaro. Certo è che possiamo mettere insieme i fatti delle ultime settimane e tutto ruota attorno alla Procura di Caltanissetta che sta indagando sulla strage di via D’Amelio, l’assassinio di Paolo Borsellino. Una decina di giorni fa viene perquisita l’abitazione di De Gennaro, l’ex capo della polizia, accusato di depistaggio. La Procura chiede gli arresti domiciliari che la Gip nissena nega, ma la stessa Gip conferma. Dice e scrive nella sentenza che “è un dato che De Gennaro ha inteso celare qualcosa alla conoscenza degli inquirenti e questo qualcosa lo riguarda come pubblico ufficiale”, fine della citazione. Di cosa si tratta non lo sappiamo. Ci sono altri sviluppi di vicende del passato? Chi passò ad esempio, nel ’94, ai giornalisti di Repubblica Bolzoni e D’Avanzo le carte con i verbali di Cancemi, il pentito di mafia, che parlavano dei rapporti tra Berlusconi e Cosa Nostra? Non lo sappiamo, ma in questi giorni si sono avute ulteriori conferme che fu De Gennaro a passare quelle carte ai giornalisti. Dall’ex capo della Polizia, uomo potente già allora, favorire lo scoop dei giornalisti poteva avere due implicazioni: colpire Berlusconi oppure affossare l’inchiesta su Berlusconi. Questi sono solo alcuni degli interrogativi che la morte, il suicidio si dice, di De Gennaro in queste ore, potrebbe contribuire a lasciare senza risposta.

Quanto successo è la prosecuzione della violenza del 1992, dice la giornalista Stefania Limiti:

“Conseguenza di accuse infamanti” ha commentato l’avvocato di Gianni De Gennaro, Francesco Bertrotta. Secondo Claudio Fava, ex presidente della commissione antimafia siciliana, c’era materiale su cui indagare: