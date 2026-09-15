Via il bollo per un anno, la mossa acchiappa voti di Meloni

Il coniglio dal cilindro dovranno dividerlo in tre: Meloni, Salvini e Tajani. Ognuno di loro rivendica che questo era uno degli obiettivi a cui teneva di più, così come anelano al successo dei loro partiti, ora in drastico calo. Questa misura è la più elettorale tra tutte le scelte fatte in questi quattro anni: sospende per un anno — guarda caso proprio quello delle elezioni — una tassa che riguarda milioni di persone, senza bisogno di ISEE o altro, bastando avere una vettura di medie o piccole dimensioni. «La tassa più odiata», dice Giorgia Meloni, calcando il significato popolare della decisione per poter avere indietro un riconoscimento nelle urne.

Tra i tre è lei quella che ne vuole beneficiare di più. In mezzo agli altri due, oggi in conferenza stampa, ha dispensato sicurezza e ha sfiorato le loro mani per dire che il governo è unito; dopodiché ha confermato che sulla legge elettorale metterà la fiducia. Il che vuol dire che più di tanto dei suoi non si fida: meglio la fiducia che i voti segreti.

La sospensione del bollo auto è anche un’arma di distrazione dalle tensioni nel governo, dall’inflazione che galoppa ad agosto per le spese energetiche e dall’aumento della benzina. La decisione arriva oggi e Giorgia Meloni, nel presentarla, la mette in relazione e in continuità ideale con l’annuncio di Berlusconi, che promise l’abolizione dell’IMU sulla prima casa. Berlusconi fece quell’annuncio a pochi giorni dalle elezioni: è naturale quindi ipotizzare che anche la sospensione del bollo abbia a che fare con l’idea di elezioni a breve o anticipate; è più facile capitalizzare un voto favorevole entro pochi mesi piuttosto che aspettare un anno intero.

È il colpo di teatro della Presidente del Consiglio, che spiazza l’opposizione dicendo che loro vogliono la patrimoniale mentre lei taglia le tasse. Sorvola sulla durata limitata della misura, si prende il merito e lascia a Giorgetti, relegato oggi in fondo al tavolo, il compito di pensare alla prossima e ultima manovra economica.