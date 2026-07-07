Vannacci alla conquista delle municipalizzate milanesi: Futuro Nazionale sbarca in Amsa e Atm

Futuro Nazionale si fa strada nelle municipalizzate del Comune di Milano. In questi giorni stanno nascendo comitati di lavoratori che si rifanno a Roberto Vannacci in Amsa e Atm ,e l’ex generale punta ad allargare la sua presenza anche in altre realtà lavorative importanti. Il salto di qualità nella strategia politica è evidente. Dopo aver consolidato la propria presenza a livello territoriale (con la nascita di moltissimi comitati cittadini) e istituzionale (con lo sbarco in consiglio regionale, grazie all’adesione a Futuro Nazionale di Luca Ferrazzi e Pietro Macconi) ora Roberto Vannacci prova a fare il suo ingresso nei luoghi di lavoro. E non in posti a caso. La nascita di comitati spontanei, formati da iscritti e simpatizzanti, come vengono presentati, avviene in due colossi milanesi dei servizi: Amsa, che si occupa di raccolta e rifiuti, e Atm, l’azienda del trasporto pubblico locale. Lo scopo, dice Renato Maturo, a lungo legato al presidente del Senato Ignazio La Russa, ora uno dei referenti milanesi del partito dell’ex generale, “non sostituire i sindacati, ma rafforzare le battaglie sulla sicurezza per i lavoratori”. In realtà l’obiettivo politico appare chiaro: indebolire la rappresentanza sindacale e portare dalla propria parte una classe sociale che sembra dimenticata sia dalla destra istituzionale sia dalla sinistra politica. A gestire l’operazione, dietro le quinte, due nomi noti della destra milanese da lungo tempo, ora approdati nelle file di Vannacci: Roberto Jonghi Lavarini, il “Barone Nero”, figura di spicco della destra neofascista, e Pier Gianni Prosperini, un passato tra Msi e Lega Nord, con qualche blitz in altri partitini minori ma soprattutto un legame costante con gli ambienti estremisti con nostalgie del Ventennio. Dopo lo sbarco in Atm e Amsa, ora gli uomini di Vannacci stanno provando a entrare anche in Trenord e Sea, altre due aziende legate ai servizi sul territorio. Cavalcare il malcontento di lavoratori e utenti per guadagnare popolarità e consensi, questa la strategia, con l’obiettivo di radicarsi in breve tempo anche in altre realtà lavorative.