Trump cambia tono con NATO e Ucraina e dà i Patriot a Kiev

Gli attacchi delle scorse ore contro gli alleati europei della NATO si sono trasformati in complimenti e in una descrizione della riunione plenaria come di un “vertice pieno di amore” per gli Stati Uniti: Donald Trump ha ottenuto alcune delle cose che voleva e può lasciare Ankara abbastanza soddisfatto. Le spese militari dell’Alleanza Atlantica aumenteranno e molti dei miliardi finiranno nelle casse delle aziende statunitensi. Nella dichiarazione finale poi c’è anche un passaggio in cui la NATO riafferma che l’Iran non potrà avere l’arma atomica e che la navigazione dello Stretto di Hormuz dovrà rimanere libera. Non si è ancora capito quanto queste frasi siano un vincolo che in futuro potrebbe coinvolgere l’Alleanza Atlantica in azioni militari nel Golfo oppure siano una semplice sponda politica nei confronti degli USA. Donald Trump potrà però decidere quale interpretazione dare. Nel documento finale c’è anche un richiamo all’Articolo 5. Nonostante ciò, gli Europei hanno ancora il timore che l’America di Trump giri la faccia da un’altra parte nel caso di un’azione russa. Questo vertice ha però portato a un sensibile cambiamento di atteggiamento da parte del presidente americano nei confronti dell’Ucraina. Nel bilaterale, ha promesso a Volodymyr Zelensky che verrà data a Kiev la licenza per costruire i missili Patriot, il sistema di difesa necessario per abbattere i missili balistici russi. In realtà, ci vogliono almeno due anni affinché la produzione possa iniziare in Ucraina, ma il messaggio politico è forte. Come la constatazione fatta da Trump secondo cui i raid ucraini in profondità in Russia possono essere un buon strumento per costringere Putin ad accettare un accordo. Nella dichiarazione finale, la Russia è definita una minaccia a lungo termine per la sicurezza euro-atlantica e vengono confermati i 70 miliardi di euro di aiuti a Kiev nel 2027.