“Uno non vale uno”. Schlein alza la voce con Conte. Ma i riformisti non la votano

È la giornata della risposta a Giuseppe Conte sulla forza del partito democratico, primo partito della coalizione: “uno non vale uno”, è la frase simbolo dei Cinque stelle che Elly Schlein rimanda al mittente, la forza numerica dei partiti è diversa e quella del Pd è maggiore. “Abbiamo il doppio dei voti, siamo generosi ma non ingenui”, ha aggiunto, coperta dagli applausi. Ma se, in tempo oppure tardi, arriva la reazione di orgoglio della segretaria, nello stesso tempo però Elly Schlein subisce il colpo dei riformisti, che non partecipano al voto per evitare che non abbia l’unanimità, ma pongono un ostacolo forte nel cammino della segretaria del partito verso le primarie come unica candidata. Negli interventi di alcuni esponenti riformisti è emersa chiaramente la richiesta di un altro nome nella corsa alle primarie di coalizione, lo ha detto ad esempio Giorgio Gori, una delle candidature fatte in questi giorni, parlando non per sé, ma facendo il nome dell’ex capo della Polizia Gabrielli, che si è detto disponibile, ma con una forza centrista. Lo ha ripetuto Sandra Zampa, chiedendo di aprire ad un altro candidato oltre ad Elly Schlein, dice di volere pluricandidature per non appaltare ad altri partiti i voti di centro, prevedendo primarie con doppio turno. Ipotesi che nei fatti produrrebbero un indebolimento di Elly Schlein, che si troverebbe a subire un’altra scelta, rispetto a quella che ancora oggi ha rivendicato, una persona di sinistra a Palazzo Chigi. Il punto è questo, certo rimane il tema delle armi e dell’Ucraina, sul quale Giuseppe Conte ha impostato la sua campagna e che Schlein oggi ha affrontato in maniera un po’ vaga, dicendo che la sintesi si troverà. Tra quindici giorni ci sarà l’assemblea nazionale, un appuntamento che serve a prorogare il mandato della segretaria che altrimenti scadrebbe a marzo, consentendole così di correre alle primarie, un’assemblea che alla luce della direzione di oggi potrebbe essere più complicata del previsto.