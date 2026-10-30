Una nuova chat, migliaia di scatti rubati a mogli, sorelle, fidanzate. E gli iscritti raddoppiano di giorno in giorno

‘Phica. La rinascita’, si chiama così. È una chat di Telegram creata di recente che senza pudore si ispira al più famoso sito, per fortuna ora chiuso, Phica.eu, dove uomini pubblicavano foto rubate di mogli, amiche e sorelle su cui altri uomini si divertivano attraverso lo schermo.

Alle 14:00 di ieri, ‘Phica. La rinascita’ aveva 1.023 partecipanti; alla stessa ora di oggi erano saliti a 1.490, quasi 500 iscritti in più in sole 24 ore. Il meccanismo è lo stesso del precedente sito: questa è una chat, ma basta chiedere di essere ammessi e in pochi minuti si entra e si può scegliere fra le numerose sotto-chat.

Amiche, mogli e fidanzate, spari e scatti rubati, vrenzole napoletane o VIP e celebrità: migliaia di messaggi ogni ora, foto e video di donne ignare – immagini evidentemente rubate in spiaggia o dai profili Instagram, oppure realizzate in momenti intimi in modo consensuale, ma senza sapere che poi il partner le avrebbe caricate in un’arena di frustrazione online. E poi via ai commenti: “Che tette illegali”, “Bella vacca da monta”, “Che sborratoio da paura”. Ma ci sono anche le richieste: “Chi mi presta la sua donna per farmi svuotare?”, “Qualcuno ha papini che si divertono più con la figlia che con la mamma?”.

Col nome che si ritrova, dopo lo scandalo dell’omonimo sito, è probabile che ‘Phica. La rinascita’ verrà chiusa nel giro di poco, ma nell’epoca del sessismo e della violenza digitali, chat come queste rischiano di nascere e crescere come funghi. A spese delle vittime.