Un ordine del giorno. E’ probabile che non andrà avanti, ma è un voto che lascia il segno ed è un segno che parla di censura, di liste di proscrizione, di modelli del passato, come i filmati e i video con il marchio dell’Istituto Luce. Presentato da Fratelli d’Italia, il Governo ha dato parere favorevole ad un ordine del giorno che chiede la creazione di un “Osservatorio indipendente sul pluralismo dei libri di testo”, quella parola “pluralismo” che è come una foglia di fico perché, come dicono i sindacati della scuola, è utile solo a fare l’elenco dei libri sgraditi alla destra, una lista di proscrizione dei testi, che nel rispetto della Costituzione dovrebbero esser frutto della libertà di opinione e di pensiero. Gli unici che possono scegliere i libri da adottare sono le singole scuole e i professori nel Consiglio dei docenti, non i governi, con una finalità che sembra in questo caso avere solo un obiettivo, riscrivere la storia. L’ordine del giorno è stato inserito nel decreto scuola, quello che istituisce il tetto degli alunni stranieri e anche oggi nella discussione e nel voto finale il deputato vannacciano Sasso ha ripetuto le stesse cose di qualche giorno fa, ha elogiato l’ex filosofo e ministro del Ventennio Giovanni Gentile e ripetuto le parole ignobili sui partigiani, fermato subito dalla presidente di turno, Anna Ascani, che gli ha intimato di fermarsi. Pochi giorni fa era stato Gianni Cuperlo ad urlare “State zitti fascisti”. L’Osservatorio sui libri di testo sa tanto di ritorsione dopo il caso del libro di storia pubblicato da Laterza, laddove Valditara censurava il paragrafo che parlava del governo Meloni e di leggi liberticide fatte da questo governo. Laterza aveva difeso il suo libro e gli autori, oggi arriva la richiesta di un Osservatorio, quasi una sfida agli storici e agli editori.