“Il patriarcato ci costa la vita, rivendichiamo futuro”. Sono queste le parole al centro del corteo di Non Una di Meno, che sta attraversando Milano. La mobilitazione si lega a quelle delle scorse settimane contro il carovita. Per le attiviste le donne vivono una doppia violenza, soprattutto in una città come questa. Una doppia violenza data da stipendi bassi, precarietà, gender gap, affitti troppo cari, e quella economica, causata da uomini che negano loro indipendenza e autonomia. Una piazza senza bandiere di partito né sigle sindacali, a sventolare sono le bandiere e gli striscioni dei centri antiviolenza cittadini. A un anno esatto dall’introduzione del reato di femminicidio nel codice penale, il movimento respinge quelle che definisce “lacrime di coccodrillo” delle istituzioni e punta il dito contro lo stop all’educazione sessuo-affettiva nelle scuole. I numeri di quest’anno, infatti, continuano a pesare e mostrano che non basta agire nei tribunali. Secondo l’Osservatorio di Non Una di Meno sono 76 i femminicidi registrati in Italia dall’inizio del 2026. Un’emergenza che riguarda da vicino anche i più giovani: qui a Milano, come ha ricordato il presidente del Tribunale Fabio Roia, il 60% degli autori di reati di genere ha tra i 18 e i 41 anni. Una fascia d’età giovanissima che spiega perché una delle richieste centrali di questa piazza — che invita alla mobilitazione nazionale di sabato 28 a Roma — sia portare finalmente l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole.