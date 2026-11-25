129 vittime al giorno. Nel 2025 129 donne sono state uccise ogni 24 ore dal proprio partner o da un membro della propria famiglia. Cinque donne uccise ogni ora da persone a loro vicine: 47 mila in un anno. Sono questi i numeri – drammatici – registrati dalle Nazioni Unite. I dati rivelano che le mura di casa sono il luogo più pericoloso per le donne di tutto il mondo. Sebbene gli uomini costituiscano la grande maggioranza delle vittime totali di omicidio a livello mondiale, (l’81%, soltanto l’11% degli omicidi maschili avviene per mano di partner o familiari. Per le donne la situazione è completamente ribaltata: quasi sei omicidi femminili su dieci avvengono all’interno del contesto familiare.

Le Nazioni Unite usano, appunto, il termine “omicidi femminili”: 78mila nel 2025. Lo scorso anno, quindi, oltre ai 47mila casi di femminicidio – l’uccisione di una donna in quanto tale – commessi da partner o familiari, si sono registrati nel mondo circa 31 mila omicidi intenzionali di donne e ragazze avvenuti al di fuori della sfera familiare. Non sappiamo quanti di questi siano femminicidi: i dati sulle uccisioni di genere nello spazio pubblico – come quelle legate alla criminalità organizzata, alla tratta di esseri umani o allo sfruttamento lavorativo – rimangono estremamente limitati e non comparabili su scala globale. Una vera e propria “invisibilità statistica”, un’ulteriore forma di discriminazione sistemica ed istituzionale.

Il rapporto delle Nazioni Unite traccia anche un quadro rispetto al numero di omicidi che hanno donne come vittime nelle diverse aree del mondo. È l’Africa a registrare il bilancio più pesante in termini assoluti, con 22.100 vittime, ma anche per tasso di incidenza rispetto alla popolazione femminile. Nel continente il 75% di tutti gli omicidi femminili avviene in famiglia. L’Asia segue per numero complessivo con 15.100 vittime, 7.400 in America, 2.100 in Europa e 300 in Oceania.

Nelle aree in cui sono disponibili dati dettagliati sulla relazione con l’aggressore, emerge che la maggioranza dei femminicidi domestici è compiuta da partner o ex partner: il 70% dei casi nel continente americano, il 63% in Europa. Inoltre, l’analisi delle tendenze storiche dal 2010 al 2025 evidenzia che i tassi di femminicidio familiare diminuiscono in modo estremamente lento. Per esempio, in Europa parliamo di un calo del 28%: il ritmo non regge il confronto con la contrazione degli omicidi generali nello stesso arco temporale, scesi del 43%. Infine, la vulnerabilità alla violenza di genere si intreccia con fattori come l’etnia, la condizione economica, la disabilità e lo status migratorio. «Non sono forse una donna?»: è il titolo del celebre libro della scrittrice e attivista femminista Bell Hooks, che riprende una domanda storica del femminismo nero. Una donna migrante che teme di perdere il permesso di soggiorno, una donna indigena che vive in un territorio marginalizzato, una donna che non ha autonomia economica o una rete familiare a cui rivolgersi possono incontrare ostacoli ulteriori nel denunciare la violenza e accedere alla protezione. Le Nazioni Unite lo riconoscono: non è soltanto una questione di maggiore esposizione alla violenza, ma anche di disuguaglianza nell’accesso alla sicurezza e alla giustizia.