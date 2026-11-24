Garantire giustizia, proteggere le sopravvissute, porre fine all’impunità. È il tema scelto dall’Onu quest’anno per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. In tutta Italia oggi ci saranno numerose manifestazioni che metteranno al centro diversi temi: dall’educazione sessuoaffettiva nelle scuole al finanziamento dei centri antiviolenza, alle disuguaglianze economiche che spesso rendono impossibile per le donne trovare una propria autonomia e indipendenza. È una questione aperta che riguarda il governo e la politica: la legge sul consenso affossata dalla maggioranza.

Barbara D’Astolto è un’ex hostess, oggi insegnante di scuola primaria, vittima di violenza sessuale in un processo che ha visto inizialmente assolto il suo stupratore, un ex sindacalista della Cisl, con la motivazione che la sua reazione arrivò dopo 30 secondi. La sentenza d’appello, quest’anno, lo ha condannato sulla base di tre principi: la violenza sessuale prescinde dalla durata, chi compie l’azione deve accertarsi dell’esistenza di un consenso esplicito e la “difesa passiva” non può mai essere considerata consenso. Proprio i principi che la legge non vuole raccogliere.

Barbara D’Astolto ai microfoni di Anna Bredice:

L’altra richiesta delle associazioni, anche questa affossata dal governo, è l’educazione sessuoaffettiva nelle scuole. Gino Cecchettin è il padre di Giulia, uccisa dal fidanzato, che con la fondazione intitolata alla figlia cerca di sensibilizzare le istituzioni su questo tema. Sentiamolo sempre al microfono di Anna Bredice: