Più che l’apertura di un nuovo fronte, l’operazione con cui gli ucraini hanno colpito due navi di Mosca nelle acque libiche, dimostra la loro capacità di attaccare obiettivi militari russi ben lontano dal teatro di guerra. La versione ufficiale è che i droni siano stati lanciati da una nave madre.

L’Ucraina avrebbe personale militare in tre basi militari sul territorio libico controllato dal Governo di Unità Nazionale: nella stessa Tripoli, poi a Zawiya, uno scalo a 50 chilometri dalla capitale, e a Misurata, presso l’Accademia aeronautica. Qui sono presenti anche soldati italiani, turchi, statunitensi e britannici. Le navi russe sono state colpite di fronte e dentro il porto di Bengasi, roccaforte dal Generale Haftar, alleato di Mosca. La corvetta Merkury, una nave da guerra battezzata dallo stesso Vladimir Putin, è stata parzialmente affondata, mentre l’Angara, è stata gravemente danneggiata. La prima era la nave di scorta del convoglio di imbarcazioni che trasportava materiale militare per le milizie di Haftar, la seconda, invece, era un cargo che faceva parte della flotta usata da Mosca per il trasporto di armi da e per la Russia. Molti erano stati i suoi viaggi dalla Corea del Nord verso i porti russi per portare munizioni e altri armamenti che poi sono finiti sul fronte in Ucraina.

Dopo aver colpito sabato scorso nel Golfo di Finlandia, gli ucraini hanno ottenuto un vistoso successo anche nel Mediterraneo. L’operazione è stata condotta in Libia non solo perché in quel paese, come nella fascia subsahariana, Kyiv cerca di colpire gli interessi russi, ma anche perché in quella zona le misure di sicurezza per le navi di Mosca sono meno forti, come alla fine, si è visto. Non è chiaro se gli ucraini siano stati aiutati. La presenza russa in Libia è una preoccupazione per i paesi Nato del fronte sud, ma ovviamente nessuno ha rivendicato la partecipazione all’attacco.