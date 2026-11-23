Dopo il recente esordio alla regia con ’Gloria!’, Margherita Vicario torna alla musica con Un tripudio di pelle e di baci, il suo nuovo album pubblicato il 20 novembre. Tredici canzoni che raccontano le contraddizioni dell’essere umano, il rapporto con sé stessi e soprattutto il bisogno di ritrovare un contatto autentico con gli altri.

Romana, classe 1988, Margherita Vicario ha costruito negli anni una carriera piuttosto particolare, dividendosi tra recitazione, musica e, più recentemente, regia. Dopo l’esordio discografico con ‘Minimal Musical’ nel 2014 e il successo di ‘Bingo’ nel 2021, nel 2024 ha debuttato dietro la macchina da presa con ’Gloria!’, film ambientato in un istituto musicale femminile nella Venezia di inizio Ottocento, presentato alla Berlinale e vincitore di tre David di Donatello.

Il nuovo album arriva dopo questa importante parentesi cinematografica e segna un cambiamento nel suo modo di raccontare la realtà. Se in passato Vicario aveva rivolto soprattutto lo sguardo verso l’esterno, affrontando questioni sociali e politiche con ironia e provocazione, questa volta sceglie di partire da sé stessa, mettendo a nudo insicurezze, paure e difficoltà personali.

A guidare la produzione è Giovanni Pallotti, già collaboratore della cantautrice nei suoi spettacoli dal vivo, affiancato da Ramiro Levy dei Selton, Mr. Monkey e Dade. Il risultato è un disco musicalmente molto vario, nel quale convivono arrangiamenti orchestrali, cori gospel, ritmi brasiliani, rock e momenti più intimi, con una teatralità che rimane uno dei tratti distintivi dell’artista.

Tra i brani più rappresentativi c’è ‘Ho chiesto aiuto’, costruito attorno a un coro di voci che trasforma una richiesta individuale in un’esperienza collettiva. ‘Gatinho’, realizzata con Ramiro Levy e strumenti brasiliani, racconta invece un incontro amoroso capace di aprire nuovi orizzonti. In ‘Sempre meno sempre meglio’ riaffiora la dimensione politica, attraverso il ricordo delle piazze e delle manifestazioni attraversate negli ultimi anni.

Anche il titolo racchiude il significato del progetto: la pelle rappresenta il corpo e la nostra identità, i baci il rapporto con gli altri, mentre il tripudio è un invito a vivere pienamente, senza lasciarsi paralizzare dalle aspettative e dalle paure. Un disco che parte dalla solitudine per riscoprire il valore della vicinanza umana.

Margherita Vicario presenterà ‘Un tripudio di pelle e di baci’ dal vivo nel 2027, con due concerti nei teatri: l’8 febbraio a Roma e il 10 febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano.