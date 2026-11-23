Il suicidio è una scelta irreversibile. Non si saprà mai perché una persona si toglie la vita. Lettere, biglietti, tracce possono offrire elementi per ricostruire il processo che ha condotto al gesto. Gli istanti dell’atto il soggetto li porta con sé; resteranno un mistero per sempre. Credo che la magnifica umanità di cui siam parte esiga di fermarsi sulla soglia. È rispetto di fronte all’unicità dell’individuo; è la ragione profonda per cui noi invece ci commoviamo, proseguiamo nel cammino, riteniamo esistano spazi di vita. Quando a togliersi di mezzo è un personaggio pubblico, esponente delle istituzioni, fermarci è il piccolo personale contributo che possiamo dare a che la comunità superi lo smarrimento e cerchi un senso. Mi chiedo allora: io, noi non centriamo nulla con quel che succede? Mi interrogo sulle eventuali corresponsabilità, anche minime, se l’Io/Noi, il solo nostro esser cittadino/i può aver avuto una qualche parte nel creare, assecondare, alimentare il divenire d’un sentire e pensare comune, o anche nel non vedere – per scelta, leggerezza, conformismo, adattamento – l’humus che porta a eventi negativi di grande portata. In agguato è la giustificazione: “tocca ad altri”, il “ci dev’essere qualcuno che si occupa di queste cose”. Si ripropongono gli interrogativi sull’efficacia del sistema democratico, il divario tra i meravigliosi valori della Costituzione e la capacità nostra oggi di renderli effettivi. Se un esponente di spicco del potere arriva a togliersi la vita, se istituzioni, rappresentanze politiche, autorità giudiziarie e di ordine pubblico, media non hanno impedito il compiersi d’un dramma, o addirittura han dato magari una mano nel creare il terreno di coltura per la tragedia, sorgono ulteriori inquietudini. In agguato (molto attivi nel finanziare le destre europee) stanno ideologi, potentati economici, sponsor di Trump, i Peter Thiel & C. secondo i quali la democrazia ha fallito, è superata, va sostituita da pochi eletti destinati a governare tutti gli altri, considerati inferiori (come anche il Rauti post repubblichino neo celebrato alla Camera pensava). Io resto convinto che no, che i sovranisti si posson frenare, che a ingiustizie e arroganze si risponde con la pratica di cultura, libertà, uguaglianza, equità, con riforme, con l’esercizio del diritto-dovere del voto, del far bene il proprio mestiere e perseguire un’etica pubblica fondata sul bene comune. In tali convinzioni mi sento incoraggiato dalla riscossa democratica contro Trump e dall’incarico a Eisenkot, anche se so che le situazioni son diverse. Comunque son pronto a chiedermi che cosa tocca a me di fare, a me personalmente, all’Io/Noi, a quelli che non si stancano di mettere al centro la persona e si riconoscono in un’area di progresso, di sinistra riformista, a giocarmi per il cambiamento. In mezzo a tante contraddizioni cerco aria pura nella poesia, in Montale quando in Satura scrive: «Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio /non già perché con quattr’occhi forse si vede di più. /Con te le ho scese perché sapevo che di noi due / le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, / erano le tue». Per il poeta la donna amata, ovvero l’Anima. Nella catarsi, nella coscienza delle responsabilità individuali e collettive maturata nelle tragedie antiche l’occhio dell’Anima porta a vedere quel che non vedo o preferisco non guardare, che invece ha valore e conta, dà senso alla vita oltre la morte: umanità, fatica di viverla appieno, stare nei conflitti, gestirli, riconoscere l’altro, non squalificarlo, dialogarci. Utopia? È probabile. Ma se ci si adatta, se si subiscon come ineluttabili misteri italiani, segreti inconfessabili, stragi impunite, se non si sogna una convivenza diversa sarà difficile costruirne una migliore, democraticamente, con speranza e fiducia. Sergio Zavoli, in tempi in cui maturavan le premesse di molte tragedie dell’oggi e c’eran le condizioni per una Rai “servizio pubblico” inventò una bellissima serie: “La notte della Repubblica”. Interroghiamoci «A che punto è la notte» oggi. E ricordiamo la risposta del profeta Isaia – perché la notte è eterna come la vita –: «Viene la mattina, e viene anche la notte». Nell’uscire dal buio in cerca dell’aurora la responsabilità è nostra. Tocca all’Io/Noi accettare d’esercitarla in modo libero, sintonico con chi crede nella Costituzione, umanamente, politicamente, culturalmente.