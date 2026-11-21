Spray alla polizia per “marchiare” i violenti. Anzi i presunti violenti, prima ancora di accertare che qualcuno abbia davvero commesso un reato.

A giudicare da questa proposta, le ragioni delle proteste e delle manifestazioni delle ultime settimane di giovani e studenti per la Destra non sono la priorità. Conta di più identificare “i tanti teppisti a volto coperto che si fanno scudo delle folle contro i difensori dell’ordine” per prendere in prestito le parole del deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì, autore dell’idea. “Una marcatura selettiva – l’ha definita – Nessuna vernice tossica, nessun impiego nei confronti di chi partecipa alla manifestazione e non è coinvolto in condotte violente” ci ha tenuto a rassicurare.

A chi dalle opposizioni ha protestato facendo notare che in un Paese democratico “marchiare” delle persone può essere problematico la risposta è stata questa: “Le possibilità sono stare dalla parte della legalità e della giustizia o stare dalla parte dei violenti. Da quella parte ci troviamo sempre la Sinistra”.

Come questa “marcatura selettiva” possa avvenire e permettere di individuare una persona anche dopo che ha commesso un’azione illegale per ora resta un mistero. Così come resta un mistero pensare di poterlo fare senza mettere in discussione diversi diritti costituzionali, dalla presunzione di non colpevolezza alla libertà di manifestare.

Questioni di cui chi si dice dalla parte della giustizia dovrebbe tenere conto.