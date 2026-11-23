Il suicidio di Gianni De Gennaro ha riaperto lo scontro sulla stagione delle stragi, uno scontro tra chi, come la maggioranza di destra in commissione Antimafia, ha sempre sostenuto una tesi minimalista sul biennio ’92-93 e cioè che fu solo Cosa Nostra la responsabile, e chi, come l’ex procuratore di Palermo Roberto Scarpinato, l’avvocato Luigi Ligotti e storici cronisti di mafia, sostiene che in quella stagione, oltre a Cosa Nostra, hanno operato settori deviati dello Stato e, trame nere, l’eversione di destra.

Dubbi sulla tesi minimalista ce ne sono molti. Lo stesso Gianni De Gennaro li aveva sostenuti subito dopo la strage di via d’Amelio. Il tentativo della destra di dire “le stragi sono opera solo di Cosa Nostra” suona ora come una manovra per riscrivere la storia, appunto. Riscrivere la storia, perché sulla mafia, come sul fascismo, la destra ha tracciato la sua linea di attacco.

Sul fascismo i meloniani seguono una chiara strategia: edulcorare l’ideologia fascista e il profilo della violenza e del razzismo. Sulle stragi di mafia, del ’92-93 in particolare, la retorica della destra sulla responsabilità di Cosa Nostra ha finito per oscurare, ad esempio, i rapporti pericolosi tra esponenti della destra estrema come Paolo Bellini, risultato in contatto con il mafioso Antonino Gioè, stando a quanto scritto dal PM Luca Tescaroli.

La Democrazia in Italia, dunque, è così offesa due volte. La destra, nella sua riscrittura della Storia, sembra trovare sempre di più la sua identità politica.