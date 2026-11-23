L’ammissione è arrivata dallo stesso Donald Trump: ha telefonato ai membri del board di Nvidia per convincerli a votare per il ritorno ai vertici della società di Jensen Huang. È stata l’ultima di una serie di pressioni, pubbliche e private, che il presidente Usa ha fatto sul board dopo che il fondatore dell’azienda era stato costretto alle dimissioni. La saga di Nvidia assume sempre di più i contorni di un affare di stato, ma anche di un affare privato se si pensa che Trump possiede un cospicuo numero di azioni della società e che, dopo aver perso miliardi di dollari di quotazione, oggi a Wall Street, con il ritorno di Huang, Nvidia ne riguadagna altrettanti. Trump ha spiegato il suo intervento con la paura che Jensen Huang venisse “arruolato” dai cinesi, dando così a Pechino una formidabile possibilità di mettersi al pari degli USA. E’una spiegazione paradossale. Oggi Il New York Times ha scritto che l’intelligence americana ha monitorato i contatti di Alice Huang , l’amante del fondatore di Nvidia, con i ministero della sicurezza cinese per tutto il 2025, mentre frequentava il manager, contatti di cui Donald Trump era a conoscenza. Non solo. Secondo alcune delle fonti del quotidiano, l’intelligence avrebbe anche raccolto prove del fatto che il socio in affari della signora Huang, Kang Wei, presentato come suo marito, lavorasse per la stessa agenzia di spionaggio di Pechino. Ma, per la Casa Bianca, tutto questo non sembra essere importante. Trump stima Jense Huang, lo considera l’unico in grado di far veleggiare Nvidia ai livelli di questi ultimi anni; è sicuro che l’Intelligenza Artificiale sia uno dei principali asset del futuro dell’Economia americana – non è un caso che pochi giorni fa abbia rilanciato la costruzione di Data Center negli USA – e non vuole quindi incidenti di percorso; pensa a Nvidia come a una sorta di soggetto monopolistico a livello mondiale e a Jensen Huang come al Bill Gates dei chips. Una azienda molto florida. Che Trump, come presidente, ma anche come azionista, vuole preservare. Almeno in Borsa.