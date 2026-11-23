Questa mattina alle 9 c’è stato lo sgombero del campo rom di via Chiesa Rossa, al Gratosoglio, il campo soprannominato Villaggio delle Rose, dove erano rimaste circa 50 persone delle 250 censite negli ultimi anni. L’insediamento era stato autorizzato dal Comune 26 anni fa, nel 2000. Era abitato prevalentemente da famiglie rom di origine croata.

La decisione di chiuderlo era stata presa dalla giunta Sala nel dicembre 2024 per ragioni di sicurezza e irregolarità negli allacciamenti elettrici e nell’occupazione degli spazi. Dei circa 250 residenti censiti negli ultimi anni, la maggior parte aveva già accettato le soluzioni abitative alternative proposte dal Comune: alloggi popolari e sistemazioni temporanee attraverso i Servizi sociali. Gli ultimi residenti avevano invece chiesto di poter restare, proponendo di costituire una cooperativa per gestire autonomamente il villaggio e sostenerne i costi di manutenzione. Una proposta respinta su cui si erano espressi negativamente il Tar e il Consiglio di Stato, oltre che il Comune. Questa mattina, durante lo sgombero, Luca Parena ha incontrato uno degli abitanti allontanato questa mattina:

Difende l’operazione il Comune, sentiamo l’assessore alla protezione civile Marco Granelli: