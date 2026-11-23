A due anni dalla morte di Ramy Elgaml, il quartiere Corvetto di Milano, dove viveva, lo ricorda con una fiaccolata. Ieri sera familiari e amici arriveranno fino all’incrocio tra via Quaranta e via Ripamonti, luogo in cui lo scooter guidato da Fares Bouzidi, su cui viaggiava Ramy, si schiantò contro un semaforo a seguito di un inseguimento dei carabinieri durato quasi 8 chilometri. Ramy morì poco dopo l’impatto. Fares, rimasto ferito, è oggi indagato per omicidio stradale, così come il carabiniere alla guida dell’auto. Sei carabinieri sono accusati anche di favoreggiamento, depistaggio e falso. Tra un mese i giudici decideranno se aprire un processo oppure archiviare. A seguire per noi la fiaccolata di ieri sera è andato il nostro Andrea Cegna.

Prima alcune decine di persone si sono trovate in piazzale Lodi per fare un murales con la scritta “Ramy vive”. Poi quelle, insieme a tante altre, oltre un centinaio, si sono trovate in via Mompiani 5, nel quartiere Corvetto, dove Ramy viveva.

Si sono ritrovati per muoversi in una fiaccolata silenziosa che è partita alle 19.30 e che ha attraversato il quartiere per arrivare tra via 40 e via Ripamonti, dove due anni fa Ramy è stato investito dopo un folle inseguimento da una macchina dei carabinieri e lì è stato ammazzato. In testa la famiglia e gli amici con i fiori e la foto di Ramy e uno striscione “Ramy vive”.

Poi dietro ci sono gli abitanti e le abitanti del quartiere, ci sono delle delegazioni di diversi centri sociali come il Lambretta e il Cantiere, ci sono rappresentanti dell’amministrazione comunale e ci sono diverse persone semplici che sono qui per ricordare un ragazzo che è morto troppo giovane investito da una macchina dei carabinieri.