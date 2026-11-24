Il solo nominare l’idea di una lista grillina, nel senso proprio del termine, o “dibattistiana”, o entrambe le cose, che si presenti alle elezioni politiche mette in agitazione il campo largo.

Da mesi si parlava di una partecipazione di Di Battista al voto. Il nome della formazione politica c’era già: “Schierarsi”. Poi la malattia aveva un po’ relegato in secondo piano la cosa. Ma domenica sera in tv, all’improvviso, è ricomparso Beppe Grillo. Ha lodato sia Di Battista che Di Maio, ha demolito Giuseppe Conte, e ha minacciato di rifare il Movimento. Il tutto proprio adesso che il campo largo deve chiudere sul programma, coi nodi dell’Ucraina e del fisco non ancora risolti.

Tanto quanto la comparsa di Vannacci a destra ha radicalizzato la Lega e in parte anche Meloni, a causa della paura di perdere voti, a sinistra potrebbe accadere qualcosa di simile: come potrà ora Conte cedere qualcosa su temi rispetto a cui potrebbe subire una formidabile concorrenza? Se poi il “ritorno in campo” di Grillo e/o Di Battista si avverasse, si potrebbe aprire un altro scenario ancora: l’ipotesi che nessuna delle due principali coalizioni raggiunga il famoso 42% che fa scattare il premio di maggioranza.

A quel punto conterebbero i seggi dei singoli partiti in Parlamento, un po’ come nella legislatura del 2018 che si aprì col gialloverde e si concluse con Draghi, stavolta con un potere di interdizione nelle mani di forze populiste a sinistra e fasciste a destra. La prima vittima potrebbe essere il progetto di governo di Schlein. La segretaria del Pd aveva detto, chiudendo la festa dell’Unità: “C’è chi punta al pareggio”. Si riferiva ai centristi. Chissà se pensava anche a quel caos che desiderano tutte le forze internazionali che lavorano per il collasso dell’Europa.