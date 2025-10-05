Un movimento che in pochi hanno visto arrivare e con cui tutti si dovranno confrontare

PlayStop Comizi d’amore di domenica 05/10/2025 Quaranta minuti di musica e dialoghi cinematografici trasposti, isolati, destrutturati per creare nuove forme emotive di ascolto. Ogni domenica dalle 13.20 alle 14.00, a cura di Stefano Ghittoni.

PlayStop C'è di buono di domenica 05/10/2025 La cucina e il cibo hanno un ruolo essenziale nella nostra vita, influenzano il nostro benessere e riflettono chi siamo. Scegliere consapevolmente cosa mangiare è cruciale e dovrebbe essere affrontato con conoscenza e divertimento. Niccolò Vecchia, nel programma "C'è di buono", racconta ogni settimana di prodotti e cucina, raccogliendo storie contadine antiche e moderne, esplorando una cultura gastronomica che è allo stesso tempo popolare e raffinata.

PlayStop Le montagne di domenica 05/10/2025 di Marco Albino Ferrari con L’AltraMontagna, regia di Claudio Agostoni. “Le montagne” è la nuova trasmissione sulle terre alte italiane. Otto puntate, ognuna dedicata a un tema di grande attualità. Il ritorno del selvatico, i nuovi montanari, i rifugi alpini, cosa lascia il ritiro dei ghiacciai… Insieme a esperti e a profondi conoscitori dei luoghi, proveremo a definire le basi per una forma accettabile di integrazione tra uomo e ambienti naturali. E ci accorgeremo che ciò che riguarda le montagne, infondo, riguarda tutti noi. Anche chi vive in città.

PlayStop Onde Road di domenica 05/10/2025 Autostrade e mulattiere. Autostoppisti e trakker. Dogane e confini in via di dissoluzione. Ponti e cimiteri. Periferie urbane e downtown trendaioli. La bruss e la steppa. Yak e orsetti lavatori. Il mal d’Africa e le pastiglie di xamamina per chi sta male sui traghetti. Calepini e guide di viaggio. Zaini e borracce. Musiche del mondo e lullabies senza tempo. Geografie fantastiche ed escursioni metafisiche. Nel blog di Onde Road tutti i dettagli delle trasmissioni.

PlayStop La domenica dei libri di domenica 05/10/2025 La domenica dei libri è la trasmissione di libri e cultura di Radio Popolare. Ogni settimana, interviste agli autori, approfondimenti, le novità del dibattito culturale, soprattutto la passione della lettura e delle idee. Condotta da Roberto Festa

PlayStop Va pensiero di domenica 05/10/2025 Viaggio a bocce ferme nel tema politico della settimana.

PlayStop La separazione vista dagli occhi di un bambino. L'intervista all'attrice Teresa Saponangelo Il trauma della separazione dei genitori dal punto dei vista di un ragazzino. Lo racconta Teresa Saponangelo, protagonista dell’ultimo film di Antonio Capuano “L’Isola di Andrea”, la madre in fuga da una relazione tossica. “Capire i motivi e le cause del conflitto all’interno di una coppia è sempre molto complicato, – spiega l’attrice ai microfoni di Barbara Sorrentini - anche per chi deve stabilire le “norme” sulla separazione. Figuriamoci per un bambino”. Inoltre, sul grande movimento di persone scese in piazza per Gaza commenta: “Mi hanno fatto rabbrividere alcune frasi e atteggiamenti del Governo che non è stato capace di riconoscere e sostenere l’aspetto umanitario della Flotilla”.

PlayStop Apertura musicale classica di domenica 05/10/2025 La musica classica e le sue riverberazioni per augurare un buon risveglio a “tutte le mattine del mondo”. Novità discografiche, segnalazioni di concerti, rassegna stampa musicale e qualunque altra scusa pur di condividere con voi le musiche che ascoltiamo, abbiamo ascoltato e ascolteremo per tutta la settimana.

PlayStop Radio Romance di sabato 04/10/2025 Canzoni d'amore, di desiderio, di malinconia, di emozioni, di batticuore. Il sabato dalle 21.30 con Elisa Graci

PlayStop Guida nella Jungla di sabato 04/10/2025 Nata da un'idea di Paolo Minella e Luca Boselli, GnJ "Guida nella Jungla" è un programma dedicato alla cultura musicale underground contemporanea. Dalla metà degli anni '90, offre chart, interviste, dubplate corner e news, con ospiti come Mr. Finger, Apparat, Hype, Phil Asher, Ian O’Brien, Dj Kool Herc, Snowgoons, Tech N9ne, Dj Gruff, Dj Skizo, Club Dogo, Looptroop Rockers, Foreign Beggars e molti altri. Evolvendosi con il panorama musicale, è ora condotta da Matteo (East Milan) in collaborazione con la crew di Loopsessions Milano e O'Red. #prestaciascolto www.facebook.com/gnjradio www.instagram.com/gnjradio

PlayStop News della notte di sabato 04/10/2025 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop Blue Lines di sabato 04/10/2025 Conduzione musicale a cura di Chawki Senouci