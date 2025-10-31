Un fine settimana con Pasolini. L’omaggio di Radio Popolare a cinquant’anni dalla morte

A cinquant’anni dalla tragica scomparsa di Pier Paolo Pasolini, intellettuale, poeta, regista e scrittore tra i più lucidi del Novecento italiano, Radio Popolare ha preparato una programmazione speciale nel fine settimana per commemorare e riscoprire la sua figura poliedrica e la sua eredità. Sarà un omaggio all’opera e al pensiero di Pasolini, la cui critica feroce al conformismo e al nascente consumismo mantiene intatta la sua attualità.

Le trasmissioni Chassis, Stay Human, La Domenica dei Libri, Comizi d’amore, Ricordi d’archivio e Mash-Up ricorderanno Pasolini in tutte le sue sfaccettature:come regista visionario, autore di canzoni dimenticate e profetiche, poeta e saggista politico e sociale.

Nella notte tra sabato e domenica (1 e 2 novembre), la radio trasmetterà “Le Geografie Pasolini” di Claudio Agostoni. Si tratta di un viaggio in otto puntate che esplora la vita e l’opera di Pier Paolo Pasolini attraverso i luoghi che hanno segnato la sua esistenza e la sua produzione artistica, come Casarsa della Delizia, Bologna e Roma.