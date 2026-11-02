Tutti i modi in cui Trump può tentare di boicottare i risultati elettorali

Trump denuncia frodi elettorali o manomissioni delle macchine per il voto

A giugno, Trump ha affermato senza prove che il sistema elettorale della California era “truccato” dopo che i suoi candidati preferiti per la carica di governatore e sindaco di Los Angeles sembravano avviati alla sconfitta. Trump e i suoi alleati hanno a lungo promosso affermazioni smentite secondo cui la frode gli sarebbe costata le elezioni del 2020, incluse le accuse secondo cui nemici stranieri o interni avrebbero avuto accesso ai sistemi di voto per alterare i risultati e le accuse secondo cui gli addetti elettorali della Georgia avrebbero contato segretamente schede false. Gli investigatori della Georgia non hanno riscontrato alcuna irregolarità, ma le accuse hanno alimentato le molestie nei confronti degli addetti alle elezioni e i tentativi di ribaltare la sconfitta di Trump nello Stato. Anche le macchine per il voto sono diventate un bersaglio frequente. Dall’anno scorso, alcuni alleati di Trump hanno esortato il presidente a vietarle, sostenendo che siano intrinsecamente inaffidabili e vulnerabili alle manipolazioni.

Pressioni sui funzionari elettorali per modificare o annullare i risultati

Gli esperti indicano le azioni intraprese da Trump dopo le elezioni del 2020 come un possibile modello. In una telefonata con il Segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, Trump lo esortò a “trovare 11.780 voti”, il numero necessario per ribaltare la sua sconfitta nello Stato. Raffensperger, esponente del Partito Repubblicano, si rifiutò.

Il timore di interferenze elettorali è accresciuto dal crescente numero di funzionari statali che hanno fatto proprie le false affermazioni di Trump, secondo cui le elezioni del 2020 sarebbero state oggetto di brogli. L’organizzazione “States United Action”, che monitora i candidati che mettono in discussione la legittimità delle elezioni negli Stati Uniti, riferisce che tali funzionari ricoprono oggi almeno una carica statale con poteri di supervisione elettorale in 20 Stati, un dato in aumento rispetto ai 17 registrati nel precedente ciclo elettorale.

Sequestro di schede elettorali o apparecchiature di voto

Con un mandato di comparizione o un’ingiunzione emessa da un tribunale, gli agenti federali potrebbero sequestrare o richiedere schede elettorali, macchine per il voto o registri elettorali, potenzialmente interrompendo lo spoglio dei voti, la catena di custodia del materiale elettorale e ritardando la certificazione.

A gennaio, agenti dell’FBI hanno fatto irruzione negli uffici elettorali della contea di Fulton, in Georgia, sequestrando centinaia di scatole di registri elettorali del 2020 dopo che i funzionari dell’amministrazione Trump avevano riproposto accuse di irregolarità precedentemente smentite.

Alcuni funzionari citano anche le stesse dichiarazioni di Trump. A gennaio, Trump ha dichiarato al New York Times che avrebbe dovuto ordinare alla Guardia Nazionale di sequestrare le macchine per il voto negli stati in bilico dopo la sua sconfitta nel 2020.

Gli osservatori elettorali federali interferiscono con le operazioni di voto

Il Dipartimento di Giustizia ha in programma di impiegare 1.000 osservatori elettorali federali in occasione delle elezioni di metà mandato si tratta del numero più elevato nella storia dell’ente, quasi il doppio dei 590 osservatori dispiegati durante le elezioni del 2024.

Ma cosa faranno questi funzionari? Un esempio è quanto accaduto nel Wyoming, dove gli osservatori del Dipartimento di Giustizia hanno tentato di interrogare gli elettori e ispezionare le apparecchiature di voto nella contea di Laramie, durante le primarie di agosto. I funzionari elettorali hanno respinto tali richieste.

Presenza dell’ICE vicino ai seggi elettorali

Alcuni esperti legali considerano l’intervento federale in materia di immigrazione come un’ulteriore incognita, temendo che possa scoraggiare l’affluenza alle urne, in particolare nelle comunità di immigrati e nelle aree a maggioranza democratica.

Secondo gli esperti legali, l’invio di agenti federali armati direttamente ai seggi elettorali violerebbe probabilmente le leggi federali, sebbene agenzie come l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) potrebbero condurre operazioni di polizia nelle aree limitrofe.

Truppe ai seggi elettorali

Trump potrebbe tentare di invocare l’Insurrection Act (Legge sull’insurrezione), che conferisce al presidente ampi poteri per gestire rivolte e altre crisi interne, sostenendo che attivisti di sinistra abbiano interferito con le elezioni o che funzionari statali abbiano consentito a persone non cittadine di votare. La presenza di truppe nei pressi dei seggi o nelle comunità circostanti potrebbe scoraggiare l’affluenza alle urne – in particolare nelle aree a forte presenza di elettori democratici – e dare luogo a immediate contestazioni legali.

Dichiarazione di stato di emergenza

Alcuni alleati di Trump lo hanno esortato a prendere in considerazione la drastica misura di dichiarare un’emergenza nazionale, adducendo presunti brogli elettorali o interferenze straniere nelle elezioni; a loro avviso, una tale mossa potrebbe fornire una base per un maggiore coinvolgimento federale nel conteggio dei voti, arrivando persino a imporre lo scrutinio manuale. Trump non ha escluso questa eventualità.

In un’intervista alla rivista Time pubblicata a ottobre, Trump ha lasciato aperta la possibilità di dichiarare un’emergenza nazionale in relazione alle elezioni di metà mandato del 2026. “Non escludo né includo nulla”, ha dichiarato.

Indagini federali e accuse contro i funzionari elettorali

A luglio, il Dipartimento di Giustizia dell’amministrazione Trump ha inviato lettere ai massimi responsabili elettorali di ogni Stato, avvertendo che gli amministratori elettorali statali e locali potrebbero andare incontro a procedimenti giudiziari qualora le autorità federali stabilissero che hanno consapevolmente consentito a non cittadini di votare, o che hanno omesso di adottare misure adeguate per escluderli dai registri elettorali.