Elezioni di MidTerm: i cinque scenari possibili dei risultati elettorali

I Democratici conquistano la Camera, non il Senato



Maggioranza democratica alla Camera: da 5 a 20 seggi

– I Democratici ottengono il controllo delle commissioni della Camera, il potere di citazione in giudizio e la possibilità di indagare su Trump e la sua amministrazione.

– Trump mantiene il potere di veto e un’ampia autorità su dazi, immigrazione e politica estera.

– I Democratici possono approvare leggi simboliche “di facciata”

– In sostanza Democratici possono indagare su Trump e la sua amministrazione attraverso audizioni e mandati di comparizione, ma non possono sostanzialmente modificare le politiche.

Maggioranza democratica alla Camera: da 21 a 40 seggi

– La leadership ha più margine di manovra e può promuovere le priorità democratiche.

Un maggior numero di nuovi membri, inclusi più progressisti, potrebbe aumentare le richieste di impeachment di Trump. Alcuni Repubblicani potrebbero essere più disposti a prendere le distanze da Trump su questioni come i dazi e la guerra all’Iran, che secondo i sondaggi sono impopolari.

Impatto: i Democratici probabilmente approveranno leggi per segnalare la loro volontà di affrontare l’inflazione, limitare i poteri di guerra di Trump e opporsi ai data center. Tuttavia, è improbabile che si verifichino importanti progressi legislativi perché i Repubblicani al Senato possono bloccarli e Trump ha anche il potere di veto. Trump può continuare a governare tramite decreti esecutivi e la battaglia sul tetto del debito rimane probabile.

I Democratici vincono alla Camera, il senato si divide 50-50

– I Repubblicani mantengono il controllo del Senato perché il Vicepresidente JD Vance può rompere i voti di parità.

– Un piccolo numero di senatori disposti a rompere con il proprio partito, tra cui il Democratico della Pennsylvania John Fetterman e alcuni Repubblicani moderati, potrebbero diventare ago della bilancia nelle votazioni più combattute. Washington potrebbe trovarsi in una situazione di stallo, con una manciata di senatori indecisi che determineranno l’esito delle battaglie fiscali, giudiziarie e politiche.

I Democratici conquistano Camera e Senato

Il controllo del Senato potrebbe avere conseguenze più gravi del solo controllo della Camera, poiché la Camera determina le conferme dei giudici, le nomine dei ministri e le nomine degli ambasciatori.

Maggioranza democratica al Senato, 2 seggi: i Democratici ottengono un controllo significativo sulle nomine di Trump, ma i margini ristretti, l’ostruzionismo e il veto di Trump limitano importanti conquiste legislative.