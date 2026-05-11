Trump: crescono i dubbi sulle sue condizioni di salute
Controlli medici, di routine. Nei giorni scorsi la Casa Bianca ha confermato che Trump soffre di insufficienza venosa cronica, una condizione circolatoria che gli provoca gonfiore e lividi, che lui copre con il trucco. C’è anche un video, il video generato dall’intelligenza artificiale e postato sul sito della Casa Bianca, in cui si vede Donald Trump gettare in un cassonetto della spazzatura l’entertainer, e suo critico, Stephen Colbert, per poi mettersi a ballare tra l’entusiasmo del pubblico. A quasi 80 anni, li compirà a giugno, la salute del presidente comincia a fare notizia. Il suo comportamento si fa ogni giorno che passa sempre più strano, singolare. Trump appare concentrato su se stesso, poco interessato a ciò che gli succede attorno. Ad essere allarmati sono soprattutto i repubblicani. Il presidente appare del tutto indifferente al destino del partito al midterm. Appoggia i candidati più radicali, contro quelli più affidabili, esperti: è successo anche stanotte in Texas, dove il senatore Cornyn, non sostenuto da Trump, ha perso primarie e seggio. E poi si vanta quotidianamente della sua nuova e lussuosa ballroom alla Casa Bianca. Si è rappresentato come Gesù Cristo. Ha minimizzato l’aumento del prezzo della benzina, liquidando l’impennata dei prezzi alla pompa della scorsa settimana come “una bazzecola”. Cambia continuamente idea e posizioni sulla guerra in Iran. È, appunto, un complesso di fatti che allarmano e fanno sorgere il dubbio che il Paese più potente al mondo sia guidato da un ottantenne non in condizioni di farlo.