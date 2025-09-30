Trump ai vertici militari: l’esercito è uno strumento politico contro i nemici interni

PlayStop L'Orizzonte delle Venti di martedì 30/09/2025 A fine giornata selezioniamo il fatto nazionale o internazionale che ci è sembrato più interessante e lo sviluppiamo con il contributo dei nostri ospiti e collaboratori. Un approfondimento che chiude la giornata dell'informazione di Radio Popolare e fa da ponte con il giorno successivo.

PlayStop Esteri di martedì 30/09/2025 1) “Hamas ha pochi giorni per accettare, poi sarà l’inferno”. Trump dà un ultimatum alla controparte palestinese per accettare il piano presentato ieri con Netanyahu. I 20 punti, però, lasciano troppe questioni senza risposta. (Lorenzo Cremonesi) 2) La Spagna vieta il transito degli aerei Usa che trasportano armi verso Israele: l’indignazione di Washington. (Giulio Maria Piantadosi) 3) Stati Uniti, ultime ore prima dello shutdown. Se il congresso non troverà un accordo sui finanziamenti, a mezzanotte tutto il settore pubblico federale dovrà fermarsi. (roberto Festa) 4)”La prima generazione in rivolta dopo la primavera araba”. Anche in Marocco i più giovani scendono in piazza per protestare contro le promesse non mantenute. 5) All’assemblea generale dell’Onu oggi è il giorno dei Rohingya. Le nazioni unite discutono della situazione dei profughi birmani, ma nessun profugo sarà presente. 6) Rubrica Sportiva. Nella Uefa qualcosa si sta muovendo. La federazione calcistica europea deve decidere sull’esclusione di Israele dalle competizioni.

PlayStop “La felicità è un atto politico”: Giulia Blasi racconta il suo nuovo libro Essere felici é una scelta che al giorno d’oggi può apparire quasi radicale ma “è un bene da difendere e un diritto da rivendicare”, anche perché al di là di tutto, è contagiosa. E’ da poco uscito “La felicità è un atto politico", nuovo libro della giornalista e scrittrice Giulia Blasi che oggi ce lo ha presentato a Volume. “Viviamo un periodo di infelicità collettiva, che in parte spiega anche le vittorie di molti partiti di destra costruiti su sentimenti di rabbia e rivalsa”, racconta l’autrice. Ma la felicità non è solo una questione privata, può diventare una vera forma di resistenza collettiva e una delle armi più potenti contro quel capitalismo che ci vuole sempre in difetto. Ascolta l’intervista di Elisa Graci a Giulia Blasi.

PlayStop Tagli alla sanità: cosa dice il giurista Nella puntata di 37e2 del 26 settembre abbiamo affrontato un tema importantissimo e quasi mai discusso: fin dove arriva la possibilità del Governo e delle Regioni di tagliare i servizi sanitari? Ci sono dei limiti che non si possono superare? Per parlare di questo tema, abbiamo avuto ospite Francesco Pallante, Professore ordinario di Diritto costituzionale nell'Università di Torino.

PlayStop Il Festival 'Aperto' di Reggio Emilia, contro la marea montante dell’osceno 31 spettacoli, 60 repliche, 16 produzioni e coproduzioni, 9 prime assolute, 15 prime italiane. Nel cambiamento vertiginoso sotto i nostri occhi, il mondo offre lo spettacolo tossico, disunito, venale e orrendo, delle brutalità belliche, delle indegnità senza vergogna, dell’arroganza dei forti, del sopruso o addirittura soppressione dei deboli. E di tanta (seguendo Gramsci) odiosa indifferenza. Uno spettacolo osceno. Da ob-skené = che non-pertiene-alla-scena. Il Festival Aperto offre uno spettacolo diverso, fatto di idee che criticano, artisti e persone che dialogano, vigili, consce della complessità. Ira Rubini ne ha parlato con Paolo Cantu, il curatore di questa 17esima edizione del festival.

