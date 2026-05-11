È morto David Hockney, maestro della Pop Art dal tratto intimo e rivoluzionario

Aveva 88 anni. Uno degli esponenti più noti della Pop Art, ma il suo talento creativo spaziava dall’illustrazione al disegno, dalla fotografia alla scenografia. I suoi dipinti si distinguevano per i colori vivaci, spesso paesaggi, ville e piscine fuori Los Angeles, dove viveva, e negli ultimi tempi si dedicava ai dipinti fatti con l’iPad.

In 40 anni di ricerca aveva sperimentato dal collage alla pittura astratta, dalle incisioni ai graffiti. Era interessato alla politica ed era omosessuale e anche nelle sue opere esplorava l’amore omosessuale, tanto che un suo dipinto, nel 1961, venne censurato. In quel periodo nel Regno Unito l’omosessualità era illegale. Conobbe Andy Warhol nel 1964 e decise di stabilirsi in California.

Nel 2018 un suo dipinto è stato battuto all’asta da Christie’s per 90 milioni di dollari. Sono state numerose le mostre nei luoghi espositivi più prestigiosi, come lo scorso anno alla Fondazione Louis Vuitton a Parigi con ben 400 opere. Con David Hockney scompare un artista dalla Rivoluzione Dolce che ha avuto il coraggio di dipingere con franchezza l’affettività omosessuale in tempi difficili.