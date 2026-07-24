Berlino: furgone sui manifestanti del Pride, un morto; identificato ma in fuga l’attentatore

Paura nella serata di sabato a Berlino, dove un furgone ha investito la folla nei pressi del Tiergarten, poco dopo la conclusione del Christopher Street Day, il Pride della capitale tedesca. Il bilancio provvisorio è di una persona morta e almeno 16 feriti, di cui otto in pericolo di vita.

L’investimento è avvenuto intorno alle 22:00 nella zona di Lennéstraße, mentre migliaia di persone stavano lasciando l’area della manifestazione. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo avrebbe travolto un gruppo di partecipanti, scatenando il panico.

Testimoni raccontano di persone scaraventate a terra e di una fuga precipitosa nel tentativo di mettersi in salvo. Subito dopo l’impatto, il conducente avrebbe abbandonato il furgone e sarebbe fuggito a piedi. Alcuni testimoni riferiscono che, durante la fuga, l’uomo avrebbe accoltellato alcune persone: si tratta, però, di una circostanza che al momento non è stata confermata ufficialmente dagli investigatori.

Sul posto sono intervenuti decine di mezzi di soccorso, vigili del fuoco e polizia. L’area è stata isolata ed è tuttora in corso una vasta caccia all’uomo. Le autorità non hanno ancora chiarito se si sia trattato di un attentato, di un gesto volontario o di un incidente, e invitano ad attendere l’esito delle indagini.