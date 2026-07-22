Gaza, Israele trasforma la “linea gialla” in un muro di terra lungo 23 chilometri

Un terrapieno di sabbia e terra lungo oltre ventitré chilometri. Un nuovo restringimento imposto dall’esercito israeliano alla già provvisoria “linea gialla” intorno a Gaza, il limite fino al quale le truppe israeliane si erano ritirate dopo l’accordo di cessate il fuoco raggiunto lo scorso ottobre. A renderlo noto è stata Associated Press, attraverso immagini satellitari di Planet Labs, che mostrano la costruzione di un muro destinato a separare oltre il 50% della Striscia, attualmente sotto controllo israeliano, dal resto del territorio. L’IDF non ha smentito il progetto. La barriera, dotata di tecnologie militari e sistemi di intelligence, avrebbe l’obiettivo di “prevenire infiltrazioni e proteggere le truppe israeliane e le comunità israeliane situate nei pressi della Striscia di Gaza”. Tra il protrarsi dello stallo diplomatico e nel silenzio di oltre mille vittime, la costruzione del muro procede rapidamente: gli ultimi due chilometri sarebbero stati realizzati nelle ultime due settimane. Un’accelerazione che alimenta i timori che la temporanea “linea gialla” possa presto diventare un confine di fatto.