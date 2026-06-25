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Terremoto in Venezuela, proseguono le ricerche dei 50mila dispersi. Quasi mille i morti

26 giugno 2026|Redazione
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Venezuela NL

In Venezuela proseguono le ricerche dei dispersi dopo il terremoto che ha devastato il Paese: sono 50mila le persone di cui al momento non si hanno notizie. Per il momento le vittime sono 920 e quasi 3mila i feriti. Tra i morti – ha fatto sapere il ministro degli Esteri Tajani – ci sarebbero anche tre cittadini italiani. Il governo venezuelano, che già ieri ha proclamato lo stato di emergenza, ha deciso di militarizzare l’area più colpita, quella della città portuale di La Guàira. Ma anche nella capitale, Caracas, la situazione è critica.

La testimonianza di Rhaimart Yaracuy, responsabile dei progetti Avsi in Venezuela.

E in queste ore stanno arrivando le prime squadre di soccorritori, provenienti da almeno 17 Paesi, tra cui l’Italia. Come avete sentito le operazioni al momento procedono a fatica, sia per la mancanza di personale sia perché non ci sono le risorse per gestire la crisi. Gli aiuti saranno fondamentali ora per salvare chi è ancora sotto le macerie, ma anche per sostenere un Paese con gravi problemi sul piano economico.

Sempre a Caracas abbiamo raggiunto Estefania Salazar, intervistata da Martina Stefanoni.

 

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