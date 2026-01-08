Stop agli accordi con Israele, dall’Italia all’Europa si riapre la discussione

Dall’Italia all’Europa segnali di un riposizionamento, seppur tardivo, nei confronti di Israele. Il governo italiano ha deciso di sospendere il rinnovo automatico del memorandum Italia-Israele, che scade quest’anno, per la collaborazione tra i due paesi nel settore della difesa.

“La decisione non cancella, però, in toto la cooperazione militare tra Roma e Tel Aviv: l’Italia continua ad esportare materiale di armamento” spiega Duccio Facchini, direttore di Altreconomia che ha dedicato numerose inchieste ai rapporti militari tra Italia e Israele, al microfono di Mattia Guastafierro.

Anche in Europa si riapre la discussione sull’accordo di associazione tra l’Unione Europea e Israele. Dopo appena tre mesi, è stato raggiunto il milione di firme di cittadini europei per chiederne lo stop, grazie all’iniziativa popolare “Justice for Palestines”, promossa da organizzazioni della società civile e sostenuta dall’Alleanza della sinistra europea. “Un traguardo incredibile che speriamo possa obbligare la Commissione di Bruxelles a riconsiderare la proposta”, dice Benedetta Scuderi, eurodeputata di Avs.