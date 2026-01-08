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Carlo Monguzzi al Famedio. Presentata la richiesta in Comune. Radio Popolare la sostiene

14 aprile 2026|Redazione
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Carlo Monguzzi

Iscrivere Carlo Monguzzi al Famedio di Milano. La proposta è stata depositata oggi a Palazzo Marino.I consiglieri comunali Enrico Fedrighini e Alessandro Giungi hanno presentato ufficialmente la richiesta, ritenendo che Monguzzi meriti di stare nel tempio dei milanesi illustri al Cimitero Monumentale.
Sentiamo perché, secondo Alessandro Giungi:

 

Anche Radio Popolare appoggia questa proposta, così come alcune personalità della città a cui abbiamo chiesto un commento.
Sentiamo Marco Garzonio, presidente emerito della Fondazione Ambrosianeum; Luca Stanzione, segretario generale della Camera del Lavoro di Milano; Piero Bassetti, primo presidente della Regione Lombardia; Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia:

 

Domani, mercoledì 15 aprile, alle 14.45, ci saranno i funerali di Carlo Monguzzi, alla chiesa di San Michele Arcangelo, nel quartiere Precotto di Milano. L’arrivo del feretro è previsto per le 13, per chi volesse portare un saluto prima della funzione. Dopo la cerimonia funebre, sul sagrato della chiesa, ci sarà ancora un momento di ricordo pubblico di Carlo.

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