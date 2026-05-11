“Segnalate gli alieni”: la ferocia anti-immigrazione di Trump in un sito della Casa Bianca

Negli Stati Uniti la Casa Bianca ha messo online un sito dal titolo evocativo, “Alieni”. “Alien” significa anche straniero e la pagina web è una nuova, agghiacciante iniziativa della presidenza Trump in tema di immigrazione. “Loro camminano in mezzo a noi”: le scritte sono verdi su sfondo nero e ricordano un po’ quelle della saga di Matrix, anche nel contenuto. “Per 60 anni il governo ha mantenuto un segreto. Gli alieni hanno camminato in mezzo a noi, vissuto nei nostri quartieri e interagito con noi nelle nostre vite quotidiane. Hanno comprato negli stessi negozi, frequentato le stesse scuole dei nostri bambini e vissuto esistenze umane apparentemente normali. Con un’eccezione: loro non sono di qui”.

“Loro” sono le persone di origine straniera: più in basso nella pagina c’è un contatore di quelle che sono state “individuate”, con una mappa degli arresti avvenuti dal ritorno al potere di Trump. Si possono anche fare ricerche sui reati ipotizzati e soprattutto si possono segnalare altri “sospetti alieni” all’Ice, la famigerata agenzia anti-immigrazione che è tornata al centro dell’attenzione in questi giorni per uno sciopero della fame di massa in un centro di detenzione in New Jersey. “Il presidente ha portato alla luce la verità, l’insabbiamento è finito – conclude la pagina pubblicata dalla Casa bianca. – Mettiamo in sicurezza il confine. Deportiamoli tutti”.