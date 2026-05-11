Premio Pentapolis Giornalisti per la Sostenibilità a Cecilia Di Lieto per Considera l’armadillo

Ieri, a Roma, il Pentapolis Institute Ets, organizzazione non governativa impegnata per la promozione della cultura ambientale e della sostenibilità, ha assegnato i premi ai professionisti dell’informazione che si sono distinti per rigore, competenza e impatto nel racconto delle sfide ambientali. Il Premio valorizza il ruolo del giornalismo come bene comune, leva culturale e democratica essenziale per accompagnare la transizione ecologica. Il Premio assoluto per le radio è stato assegnato alla nostra Cecilia Di Lieto per la sua trasmissione Considera l’armadillo, una Menzione Speciale anche per Marianna Usuelli per la nostra trasmissione Il giusto clima. La motivazione della giuria che ha premiato Cecilia Di Lieto: “Dal 2014 conduce il programma su Radio Popolare ‘Considera l’armadillo’ che racconta l’affascinante e complesso rapporto tra l’uomo e gli altri animali, interrogandosi sui mille intrecci di una coabitazione sul pianeta attraverso letteratura, musica, scienza, costume, linguaggio, arte e storia. Autrice del libro ‘Me l’ha detto l’armadillo. Storie di passione tra noi e altri animali’, Altreconomia editore. Nel 2024 ha ricevuto il Premio Luisa Minazzi – Ambientalista dell’anno”.

(foto di Luigi Mistrulli)