Radio Popolare Home
sostienici

Stati Uniti, schiaffo a Trump: la Camera approva il ritiro dalla guerra in Iran

04 giugno 2026|Roberto Festa
CONDIVIDI
Donald Trump

La leadership repubblicana ha cercato di rimandare quanto più possibile il voto della Camera, poi le procedure lo hanno imposto e quanto temuto dai dirigenti repubblicani è avvenuto. C’è stato il più clamoroso no alla guerra in Iran di Donald Trump. Quattro repubblicani hanno votato con i democratici per far passare la misura, è una minoranza del partito, ma teniamo presente che molti hanno votato sotto la minaccia di rappresaglia da parte di Trump e dunque si sono affidati, in qualche modo, al voto dei quattro che, per ragioni diverse, hanno, invece, potuto votare per limitare i poteri di Donald Trump. La risoluzione dice proprio questo, cioè, che Trump non può continuare a fare la guerra con l’Iran a meno che il Congresso non l’autorizzi. Un voto simile c’era stato un paio di settimane fa al Senato, ora il testo di questa mozione della Camera torna proprio al Senato. È vero che se dovesse passare non avrebbe i due terzi dei voti necessari e dunque Trump può porre il veto, ma politicamente è un voto importantissimo, mostra che la guerra in Iran non ha l’appoggio della nazione, mostra che è una strategia ondivaga, contraddittoria, solleva ormai molti dubbi all’interno dello stesso partito del presidente, che va avanti in questo girotondo di affermazioni contrastanti. Nelle ultime ore ha detto che l’intesa è vicina, poi ha affermato che la diplomazia sta diventando per lui noiosa, poi ha confermato che secondo lui Netanyahu è pazzo e che la guerra di Israele in Libano sta complicando gli sforzi di pace americani. Quello che appare piuttosto chiaro, dopo il voto della Camera, è comunque che Donald Trump ha sempre meno spazio politico all’interno del suo Paese, per continuare nella gestione di un conflitto che si sta rivelando disastroso per gli Stati Uniti.

 

Articoli correlati

Al Senato primo via libera per il nucleare in Italia
Al Senato primo via libera per il nucleare in Italia
04 giugno 2026|Anna Bredice
Marjane Satrapi
Addio a Marjane Satrapi: nell’indimenticabile “Persepolis” aveva rivelato il volto e la realtà delle donne iraniane
04 giugno 2026|Redazione
Israele bombarda il sud del Libano
Israele e Libano prorogano la tregua, intesa sull’espulsione di Hezbollah dal Paese 
04 giugno 2026|Sara Milanese
Segui Radio Popolare su
fbinstagram