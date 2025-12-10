La 50 e 50 è la grande staffetta del cinquantenario dedicata alla community di Radio Pop: sabato 13 dicembre cinque percorsi in parallelo attraverseranno il territorio fino a raggiungere le porte di Milano. Sarà un viaggio collettivo, lento, fatto di incontri, scambi di testimone e collegamenti in diretta, per raccontare la radio e i suoi ascoltatori nel loro territorio.
È l’anima “on the road” del progetto 50 e 50, quella che porta la comunità verso Milano passando per strade, borghi, fiumi, montagne e pianure. Una giornata epica, fatta insieme agli ascoltatori e costruita passo dopo passo. E il giorno dopo, domenica 14, si riparte dalle 4 sedi storiche di Radio Popolare per convergere in via Ollearo, da dove alle 9.30 circa partirà un corteo diretto alla Fabbrica del Vapore.
Staffetta 50 e 50. Dove e quando
