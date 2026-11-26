Una marea rossa ha riempito la scatola magica, il complesso sportivo dove si disputa l’Open di tennis di Madrid che può ospitare 13000 persone. Tutto esaurito per l’ultimo meeting di Pedro Sanchez. Il leader socialista ancora non ha parlato e più di un comizio elettorale l’evento organizzato dai Socialisti è uno spettacolo con video e attrazioni musicali a cui ha partecipato anche Pedro Almodovar. Ada Colau, la leader del Frente Amplio ha scelto invece un quartiere della periferia di Madrid, con un’alta presenza di popolazione straniera. Tra Sanchez e Colau c’è un patto tacito di non aggressione. Sanchez ha fatto un appello a ottimizzare il voto, e cioè ha chiesto agli elettori del Frente Amplio di votare socialista in cui collegi dove non potrà ottenere nessun seggio. E al contrario i socialisti stanno cercando di impulsare i candidati del Frente Amplio nelle grandi città, dove è possibile che ottengano buoni risultati. Potrebbe essere questa la chiave della remontada che sta cercando Pedro Sanchez e che potrebbe portarlo alla vittoria. Da ormai una settimana è vietato pubblicare sondaggi ma le fughe di notizie sui dati interni dei partiti indicano che il divario con le destre si sarebbe assottigliato, anche se conservano ancora un margine per la vittoria.