Dopo tre giorni e tappe a Monaco di Baviera, Vienna e Cracovia, il convoglio internazionale di solidarietà per l’Ucraina è giunto nel Paese. È dalla collaborazione tra sindacati ucraini ed europei, a cui si sono poi aggiunti attivisti di movimenti ed associazioni di area di sinistra, che nasce la prima carovana dall’inizio della guerra nel febbraio 2022.

La prima tappa nel Paese è a Leopoli, in cui la delegazione italiana, facente parte della rotta sud insieme a quella catalana, si è congiunta con le altre due rotte: una centrale con Belgio, Scozia e Inghilterra e quella nord composta dalla sola Norvegia, ma sono 19 le nazionalità presenti tra i membri. La prossima direzione è Kiev, che durante le prossime 48 ore potrebbe essere sotto tiro dei russi, così come accade da quasi tutti i giorni dalla scorsa primavera. Lì ci sarà la consegna di una parte degli aiuti: il convoglio, composto da decine di mezzi, trasporta perlopiù medicinali, macchinari per ospedali, generatori, pannelli solari e attrezzatura elettronica, che sarà in gran parte comprata in Ucraina, anche per favorire l’economia interna del Paese.

Intanto, secondo i media ucraini, oggi si batte la notizia che la Russia ha accettato di partecipare ai colloqui di pace a quattro che coinvolgeranno Europa, Stati Uniti e Ucraina. Kiev prevede per il prossimo incontro, che si terrà entro 10 giorni. L’Ucraina punterà a una de-escalation, ma finora non si colgono concessioni da Mosca.