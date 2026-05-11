Siamo sicuri che l’Ippodromo La Maura sia il posto giusto per ospitare concerti da 80mila persone?

La domanda torna d’attualità dopo il debutto della stagione estiva con il concerto di Cesare Cremonini, che ieri sera ha richiamato 80mila spettatori nell’area dell’ippodromo milanese. Sui social, però, insieme alle immagini dello spettacolo, sono arrivate anche centinaia di segnalazioni e proteste. Nel mirino soprattutto la viabilità e i collegamenti. “In 40mila devono ancora arrivare”, scrive qualcuno su Instagram. C’è chi ironizza sulla distanza tra gli ingressi e l’area concerto. E chi racconta di essere rimasto bloccato per ore nel traffico alla ricerca di un parcheggio, quando lo spettacolo era già iniziato. Altri parlano di code interminabili ai varchi, difficoltà nel raggiungere la metropolitana e di un’area già congestionata prima ancora dell’inizio dello show. Non mancano le critiche ai prezzi all’interno del concerto, con utenti che definiscono l’esperienza “un concerto da dimenticare”. Lamentele che non sono nuove. Da anni, a ogni grande evento alla Maura, si ripropongono le stesse criticità: accessibilità, parcheggi insufficienti, traffico e gestione dei flussi in entrata e in uscita.

A rilanciare il tema è anche la presidente del Municipio 8, Giulia Pelucchi: “In questi anni sono stati posti dei dissuasori per la sosta, è stata istituita una zona rossa, però ieri ci è sembrato di essere tornati indietro di un paio d’anni, quando abbiamo iniziato a ricevere le prime risposte del Comune dopo altri anni in cui segnalavamo l’inadeguatezza di questo luogo. Che è un parco molto ampio, gestito da un soggetto privato, a cui però, dal nostro punto di vista, non sono ad oggi stati chiesti interventi sufficienti. Ieri abbiamo avuto auto sul verde praticamente in tutto il Gallaratese”.

Intanto la stagione dei maxi concerti è appena iniziata. Nelle prossime settimane alla Maura sono attesi altri grandi eventi e migliaia di spettatori. Con una domanda che continua a tornare, concerto dopo concerto: l’ippodromo è davvero la sede giusta per ospitare eventi da decine di migliaia di persone?

Giulia Pelucchi, presidente del Municipio 8, è intervenuta nella nostra trasmissione “L’Orizzonte”, intervistata da Mattia Guastafierro e Chiara Manetti.