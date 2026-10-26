Serbia, la piazza degli studenti festeggia la vittoria che chiude l’era Vucic

Qui a Belgrado è “party time”, come continuano a gridare i manifestanti che si sono radunati per festeggiare ancora per una sera la vittoria schiacciante della lista degli studenti alle elezioni di ieri e la fine del regime di Vucic. Per l’esattezza, in questo momento mi trovo a Piazza Slavija, la grande rotonda con in mezzo la fontana che è diventata un po’ il simbolo di questi due anni di proteste oceaniche. Piazza Slavija stasera non tradisce le aspettative e sono tantissime le persone che stanno arrivando e ne aspettiamo ancora decine e decine di migliaia.

Si canta soprattutto la canzone “Pump It”, che è diventata la colonna sonora della lotta per togliere la corruzione e il partito di Vucic dal potere. Si balla, si intonano canti alla Serbia, alla libertà e si alzano le mani al cielo nel gesto del tre – pollice, indice e medio – che era sia il numero della lista degli studenti alle elezioni, sia il più popolare gesto in Serbia per festeggiare, anche se controverso perché spesso associato al nazionalismo, ma in generale c’è davvero la sensazione che da oggi sia iniziata una nuova era nel Paese in cui tutto è possibile.